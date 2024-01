Calciomercato Napoli, nuovi contatti per il difensore: De Laurentiis si muove in prima persona

Il Napoli ha individuato il nuovo difensore: nuovi contatti per portarlo subito alla corte di Walter Mazzarri.

La stagione del Napoli è stata fino a questo momento molto deludente. Gli azzurri, dopo aver trionfato in campionato nella passata stagione sono crollati a picco e si trovano al momento al nono posto in classifica con un match da recuperare. Non c’è da disperarsi, perchè il quarto posto occupato al momento dalla Fiorentina dista solo tre punti.

Il Napoli è in ripresa e lo ha ribadito anche ieri sera contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri, nonostante numerosissime defezioni hanno cercato di fare di necessità virtù e hanno creato più di qualche problema ai molto più quotati nerazzurri. Walter Mazzarri, dunque, può guardare con ottimismo al futuro in attesa della fine del mercato che deve regalare ancora qualche colpo in entrata.

Gli azzurri sono da tempo alla ricerca di un nuovo difensore e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per un obiettivo. Aurelio De Laurentiis si è mosso in prima persona.

Nehuen Perez – Napoli, nuovi contatti con l’Udinese

Il Napoli ha mostrato grandi carenze difensive in questa prima parte di stagione. L’addio di Kim MinJae non è stato assorbito a dovere dalla squadra e questo costringe Aurelio De Laurentiis a intervenire nuovamente sul mercato.

Uno degli obiettivi per la difesa in questo mercato di riparazione è da tempo Nehuen Perez, difensore classe 2000 dell’Udinese.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, pare che nel corso della mattinata ci siano stati nuovi contatti tra De Laurentiis e la dirigenza friulana. Il Napoli ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro, ma l’Udinese ha chiesto uno sforzo in più. Dopo i nuovi contatti della mattinata, pare che l’accordo possa arrivare per circa 17-18 milioni di euro.

Nehuen Perez è il profilo che soddisfa maggiormente le richieste del Napoli. Oltre a lui, però, gli azzurri hanno già diversi giocatori nel mirino.

Arthur Theate del Rennes è l’altro profilo che piace tantissimo allo scouting azzurro. Il difensore belga, inoltre, conosce già il campionato italiano e per lui sarebbe più facile ambientarsi.

Situazione diversa per Lilian Brassier. L’assalto al difensore della Ligue 1 è in stand by da tempo. Sullo sfondo, poi, il Napoli vede Chalobah del Chelsea e Martinez Quarta della Fiorentina. Per entrambi non è ancora iniziata una vera e propria trattative, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nel caso il Napoli non riuscisse a chiudere per Nehuen Perez e Theate.