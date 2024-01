Triste notizia, a 79 anni si spegne la leggenda del calcio italiano

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Napoli arriva una notizia che sconvolge il calcio italiano. All’età di 79 anni è morto Gigi Riva.

Una notizia tragica per il calcio italiano. All’età di 79 anni è scomparso Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e campione d’Italia con la maglia rossoblù del Cagliari nella stagione 69-70.

Gigi Riva era ricoverato dal 21 gennaio presso l’ospedale di Cagliari in seguito ad un malore che lo aveva colpito mentre si trovava a casa. Dopo le prime ore di apprensione, sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio e tutti avevano tirato un grosso sospiro di sollievo.

Nelle ultime ore, infatti, i medici dell’ospedale di Cagliari avevano emesso un bollettino medico che affermava come “Rombo di tuono” fosse sereno e le sue condizioni stabili. L’equipe medica, poi, aveva spiegato che nei prossimi giorni ci sarebbero stati nuovi accertamenti.

Poche ore dopo la pubblicazione del bollettino medico, però, sembra che un nuovo malore abbia colpito l’ex attaccante della Nazionale. Questa volta, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Morto Gigi Riva, una leggenda del calcio italiano

La notizia della morte di Gigi Riva ha colto tutti di sorpresa dopo che nelle scorse ore l’ospedale di Cagliari, dove era ricoverato da ieri, aveva rassicurato tutti sulle condizioni dell’ex bandiera dei sardi.

La notizia è arrivata anche in Arabia Saudita dove Napoli e Inter erano pronte ad entrare in campo per giocare la finale di Supercoppa Italiana.

Poco prima del fischio d’inizio c’è stato un breve momento di pausa dove si pensava che le due squadre potessero improvvisare un momento di silenzio per celebrare la memoria di un grande campione che con la maglia dell’Italia ha vinto anche l’Europeo del 1968.

Ovviamente, nei prossimi giorni, la Lega Serie A comunicherà tutte le celebrazioni del caso per ricordare un campionissimo italiano. Gigi Riva, infatti, è ancora il miglior marcatore all time della Nazionale Italiana a quota 35 reti.

Per Gigi Riva, poi, anche una lunga carriera da dirigente con la Nazionale Italiana. Riva, infatti, ha partecipato a 6 mondiali, tra cui quello vittorioso nel 2006 e quello perso in finale nel ’94. Gigi Riva, poi, ha fatto parte del quadro dirigenziale dell’Italia anche in 5 Europei e in due di questi la Nazionale è uscita sconfitta per due volte in finale. La prima volta nel 2000, mentre la seconda volta quando l’Italia uscì con le ossa rotte dalla finale contro la Spagna nel 2012 persa per 4-0.