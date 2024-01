Simeone espulso, De Laurentiis non ci sta: nuovo attacco agli arbitri

Tanta delusione per il Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Le parole di De Laurentiis nel post partita.

Una serata amara in casa Napoli. Gli azzurri, da sfavoriti hanno costretto agli straordinari l’Inter di Simone Inzaghi per riuscire a portare a casa la Supercoppa Italiana.

Il Napoli ha giocato una partita di grande orgoglio e ha provato a mettere in difficoltà i nerazzurri con le poche armi che aveva a disposizione. Tante le defezioni che hanno caratterizzato le scelte di formazione di Walter Mazzarri. Gli azzurri hanno provato a far male all’Inter in contropiede, ma gli azzurri hanno dovuto rivedere il loro piano tattico dopo l’espulsione di Simeone.

L’arbitraggio di Antonio Rapuano, direttore di gara della sezione di Rimini, ha scatenato grandissime polemiche da parte della panchina del Napoli. Walter Mazzarri già nel primo tempo ha minacciato di abbandonare il campo.

Nel secondo tempo, poi, l’espulsione di Simeone ha scatenato nuovamente la rabbia del tecnico di San Vincenzo che ha abbandonato il campo anticipatamente dopo la rete del definitivo 1-0 di Lautaro Martinez.

Tanta delusione e tanta rabbia questa sera per il Napoli che ha dovuto arrendersi nel finale ad un’Inter che ha dimostrato di essere in questo momento superiore.

Nel post partita, ai microfoni di Mediaset, ha parlato Aurelio De Laurentiis che ha criticato duramente la classe arbitrale.

Di seguito quanto evidenziato:

“Noi siamo in pieno mercato, abbiamo fatto tre acquisti di cui uno sta già giocando. Altri due sono in entrata. Onore al merito a chi vince, ma io devo dire che ho visto un Napoli in crescita. Nonostante l’espulsione e le tante assenze, ho visto un Napoli che ha messo in difficoltà l’Inter”.

“La cosa meravigliosa di questa Supercoppa che ho contrastato per i tifosi che devono esaltare il campionato e non possono venire a vedere il match fuori dall’Italia durante la stagione.

Dall’anno prossimo, con l’aumento delle partite imposta dalla Uefa questa supercoppa non può esistere”.

“Mi ha sorpreso l’Arabia Saudita che diventerà la centralità di un mondo commerciale già nei prossimi mesi. Sono formidabili. Daranno filo da torcere a tutti quanti. Il calcio è usato come se fosse un super spot per attrarre pubblicità in vista dei Mondiali del 2030”.

“A me dispiace per Rocchi che sta vivendo un incubo. Non posso documentare con i pensieri dei tifosi e se mi trasformo in tifoso posso andarci giù pesante. La debolezza degli arbitri è contro tutte le squadre. A me dispiace per Rocchi perché mi sono chiesto prima del match quale imbarazzo gli avrebbe creato la classe arbitrale questa sera. Noi dovevamo promuovere il calcio italiano in modo spettacolare, ma se mi fai giocare in 10 non c’è spettacolo. Questa supercoppa che conta molto poco, infierisce anche sul campionato con le sue decisioni arbitrali”.