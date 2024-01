“Razzismo, debiti, favoritismi”, clamoroso attacco dopo Napoli-Inter

Una finale di Supercoppa tra Napoli e Inter che ha scatenato tantissime polemiche nel post partita. Che attacco al calcio italiano.

Il Napoli esce sconfitto per 1-0 a Riyadh in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Gli azzurri hanno dovuto capitolare solo nei minuti finali dopo il gol di Lautaro Martinez che ha costretto il Napoli alla sconfitta.

Una partita complicatissima per il Napoli e lo si sapeva sin da prima del calcio d’inizio. Il Napoli ha provato a difendere la porta di Pierluigi Gollini e poi ha provato a ripartire in contropiede. Fino all’avvio del secondo tempo gli azzurri hanno rispettato il piano tattico di Walter Mazzarri. L’espulsione, con polemiche, di Giovanni Simeone, poi, ha costretto il Napoli a rintanarsi in difesa e senza il proprio centravanti non riusciva ad uscire. Il gol nel finale di Lautaro Martinez è stato la logica conseguenza di un assedio durato oltre mezz’ora.

Polemiche a Riyadh: che attacco al calcio italiano

Le decisioni arbitrali di Napoli-Inter hanno suscitato subito grandissime polemiche. Secondo molti, infatti, manca un espulsione per doppio giallo nel primo tempo ad Hakan Calhanoglu, mentre quella comminata a Simeone sarebbe ingiusta in quanto il primo fallo del Cholito non sarebbe da cartellino giallo.

Nel post partita è impazzata la polemica sui social. Anche Salvatore Esposito, celebre attore di fede napoletana ha voluto esprimere il proprio parere.

L’attore di Gomorra ha voluto ringraziare la squadra per lo sforzo profuso e poi ha attaccato duramente il calcio italiano.

Di seguito quanto evidenziato:

“Grazie Ragazzi !!! Lo scorso anno abbiamo dimostrato come vincere . Ma il calcio italiano non è ancora pronto . Razzismo , debiti, favoritismi , var a comando , due pesi e due misure . Oltre i colori credo che ognuno di noi debba chiedersi se è questo il calcio che vogliamo”.