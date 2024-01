Polemica dopo Napoli-Inter, infuriata la moglie di Simeone: tremenda accusa (FOTO)

Il Napoli è uscito sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Tantissime polemiche nel post partita anche da Lady Simeone.

Una serata amara per il Napoli. Gli azzurri hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non è basta per sconfiggere l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri hanno impostato la partita allo stesso modo di come hanno affrontato la Fiorentina pochi giorni fa.

Gli azzurri, decimati dagli infortuni, hanno provato a difendersi e poi a ripartire. La partita, dunque, non è stata spettacolare quella degli azzurri, ma nel primo tempo ha giocato un buon match. Anche nella ripresa, poi, gli azzurri sono rientrati con la stessa mentalità, ma l’espulsione di Simeone ha cambiato totalmente l’andamento della gara.

Polemiche nel post partita: lo sfogo di Lady Simeone

Il metro arbitrale adottato da Antonio Rapuano, ha lasciato molto a desiderare e nel post partita si sono scatenate numerose polemiche.

Aurelio De Laurentiis ha attaccato duramente la classe arbitrale, ma non è stato l’unico. Anche Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, ha attaccato duramente gli arbitri.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì..”.

Parole che vanno contro l’arbitro del match Antonio Rapuano e che rispondono anche alle parole di Lautaro Martinez nel post partita.

L’attaccante dell’Inter, infatti, subito dopo il triplice fischio ha affermato che le difficoltà affrontate dall’Inter in questo match sono dovute proprio al minor riposo dei nerazzurri rispetto al Napoli.