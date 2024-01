“Partita falsata, vergogna!”, Alvino grida allo scandalo: è successo in Napoli-Inter

Alcune decisioni arbitrali hanno fatto infuriare la panchina del Napoli e non solo. Carlo Alvino sicuro: “Partita falsata”.

Il Napoli ha concluso il primo tempo contro l’Inter sul risultato di 0-0. Gli azzurri hanno offerto una prestazione ordinata anche se sono mancati i sussulti offensivi. La squadra di Walter Mazzarri sapeva che non sarebbe stata una partita semplice. L’Inter è una delle squadre più in forma in Italia e in Europa.

Mazzarri ha preparato il match così come aveva preparato la semifinale contro la Fiorentina. Gli azzurri, anche in quel caso hanno preferito ripartire in contropiede piuttosto che giocare con il pallone. Il risultato finale ha premiato gli azzurri che hanno conquistato la finale di Supercoppa Italiana con il risultato di 3-0.

Napoli-Inter, Alvino è una furia contro l’arbitro

Il match fino a questo momento non è stato molto spettacolare. L’occasione più limpida è quella costruita dall’Inter sul finale di primo tempo, ma il guardalinee aveva fermato l’azione per un evidente fuorigioco di Thuram.

Nonostante ciò, la partita è stata molto viva e non sono mancati momenti di tensione. La panhina del Napoli è andata su tutte le furie per alcune decisioni arbitrali, ma non solo.

Anche Carlo Alvino, noto giornalista, si è scagliato contro l’arbitro Antonio Rapuano. Nel mirino di Alvino la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara. Secondo Alvino, infatti, Hakan Calhanoglu doveva essere espulso per doppia ammonizione nel corso del primo tempo, ma l’arbitro ha graziato il centrocampista turco in occasione del primo fallo.

Di seguito il suo tweet:

“Che vergogna!!! Evitando il primo giallo a Calhanoglu si sta falsando la partita. Il turco doveva essere espulso al 44esimo”.

Una decisione, quella dell’arbitro Rapuano che sta facendo discutere soprattutto alla luce del metro di giudizio adottato nel secondo tempo.

L’arbitro della sezione di Rimini, infatti, si è mostrato molto più severe nella seconda frazione di gioco e questo ha portato all’espulsione di Giovanni Simeone per doppio giallo. Anche in questo caso Walter Mazzarri è andato su tutte le furie. Il tecnico di San Vincenzo ha ripetuto più volte “Vergogna!” all’indirizzo dell’arbitro.

A far infuriare il tecnico è stato il primo cartellino giallo sventolato al centravanti azzurro. Una leggera trattenuta che ha condizionato il match del Cholito del Napoli.

Il Napoli, ora, è costretto a soffrire fino al 90′ per tentare di arrivare ai calci di rigore e provare a strappare un successo insperato.