Napoli sconfitto, De Laurentiis spiazza tutti: promessa ai calciatori

Una serata ricca di polemiche quella di Riyadh. L’arbitraggio ha lasciato molto a desiderare: decisione a sorpresa di De Laurentiis nel post partita.

Una serata complicata per il calcio italiano quella vissuta a Riyadh. La Supercoppa Italiana che si è giocata tra Napoli e Inter ha lasciato per l’ennesima volta l’amaro in bocca ai tifosi. Il calcio italiano è volato in Arabia Saudita per promuovere il calcio italiano all’estero con il format delle Final Four di Supercoppa, ma lo spettacolo offerto è stato ancora una volta negativo.

C’è da dire che un Napoli decimato da assenze e infortuni non ha impostato il match per comandare il gioco e ha preferito chiudersi in difesa e poi ripartire. A peggiorare le cose, però, un arbitraggio che ha lasciato a desiderare per l’ennesima volta in stagione.

Nell’occhio del ciclone e delle critiche è finito ovviamente l’arbitro del match, Antonio Rapuano che ha cambiato metro arbitrale nel corso del match, mandando in confusione anche i giocatori in campo. Come ribadito anche da Graziano Cesari, ex arbitro, ai microfoni di Mediaset, un arbitro, infatti, non può permettersi di ammonire solo due giocatori nel primo tempo e poi estrarre 5 cartellini gialli nell’arco di un quarto d’ora nella seconda frazione di gioco.

Napoli sconfitto tra le polemiche: scelta a sorpresa di De Laurentiis

Il Napoli nel post partita ha preferito rimanere in silenzio stampa. A rilasciare dichiarazioni nel post partita ci ha pensato solo Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro si è presentato in conferenza stampa e ha attaccato duramente il sistema calcio italiano. De Laurentiis, poi, ha voluto fare i complimenti alla squadra e ha preso una decisione a sorpresa nei confronti dei suoi giocatori.

Di seguito le sue parole in conferenza:

C’è qualche rammarico per come è andata?

“No, sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c’è rammarico”.

De Laurentiis, quindi, è soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi uomini. Il patron azzurro, ha anche spiegato che il Napoli è ancora in costruzione e che senza Osimhen e Anguissa ha veramente dato il massimo per onorare la maglia e la competizione.

Il premio vittoria, che era stato promesso a Di Lorenzo e compagni, dunque, verrà regolarmente concesso e questo può essere un ulteriore stimolo in vista del futuro.