“Napoli qui grazie a te”, Spalletti emozionato: bellissima risposta in diretta

Sono davvero tantissimi gli ospiti presenti in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa Italiana. Tra questi anche Luciano Spalletti.

Questa sera il Napoli avrà l’opportunità di portarsi a casa un altro trofeo. Gli azzurri, infatti, sfideranno l’Inter per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno meritato sul campo l’opportunità di giocarsi questo importante trofeo grazie ad una semifinale ben giocata contro la Fiorentina. Gli azzurri, dopo le difficoltà incontrate in questa stagione, ha deciso di cambiare modulo contro la viola. La scelta ha premiato Walter Mazzarri e il Napoli che è riuscito a trionfare per 3-0 e ha conquistato meritatamente la finale di Supercoppa.

Nonostante i grandi meriti nella partita giocata pochi giorni fa, l’accesso alle Final Four, però è stato garantito lo scorso anno con la conquista dello scudetto. Tanti meriti, dunque, sono da dare a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli nella passata stagione e ora ct della Nazionale. Il suo apporto nella scorsa stagione è stato fondamentale. Nonostante la rivoluzione estiva che aveva colpito il Napoli, con l’addio di giocatori che avevano scritto la storia recente del Napoli, il tecnico di Certaldo è riuscito a costruire una squadra macina sassi che ha imposto il suo dominio per l’intero campionato.

Spalletti sul Napoli: parole da brividi

Il Napoli si giocherà gran parte della stagione proprio questa sera. Gli azzurri, infatti, in caso di vittoria avranno l’opportunità di ritrovare le certezze perse dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Proprio l’ex tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Mediaset nel corso del prepartita. La sua risposta sul Napoli è da brividi. Spalletti, infatti, nel corso di questi mesi non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e per la squadra azzurra.

Di seguito quanto evidenziato:

Napoli qui per merito suo, c’è emozione nel vedere gli azzurri?

Diciamo che questa è una sorta di extra time. Nella mia posizione questa partita qui sarebbe piaciuto a chiunque giocarla. Sarò felice lo stesso perché nell’Inter ho tanti giocatori della Nazionale e sarò felice per loro se dovessero vincere.

Sono le migliori squadre da esportare all’estero?

“Inter e Napoli sono due delle squadre che giocano il miglior calcio e godibile anche all’estero. Entrambe meritano di stare qui”

Tante squadre giocano a tre, riflessioni anche per la Nazionale?

“Ci rifletto, ma avere gli esterni è una caratteristica che mi piacerebbe mantenere. Se riescono a saltare l’uomo sono troppo importanti”