Napoli-Inter, problemi per un azzurro, è out per la finale: le formazioni ufficiali

Ufficiali le formazioni per Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana. La scelta sul modulo degli azzurri e sull’attacco ad opera di Walter Mazzarri.

Pochi minuti distanziano ormai il Napoli e l’Inter dal calcio d’inizio della finale di Supercoppa, attesa in quel di Riyadh alle ore 20. Un Al-Awwal Stadium tutto esaurito si prepara dunque ad ospitare la prima finalissima targata calcio italiano 2024, con azzurri e nerazzurri pronti a dare il massimo per portare a casa l’ambito trofeo. Mazzarri e Inzaghi avranno avuto dunque modo di lavorare a fondo sulla sfida a causa dei due 3-0 maturati nelle recenti semifinali, con le scelte da parte dei tecnici rese quindi ufficiali da poco. La decisione presa sull’attacco nonché sul modulo ad opera del mister azzurro, raggiunto all’ultimo da un problema in fascia.

Napoli-Inter, Zerbin al posto dell’acciaccato Mario Rui

Ancora problemi in casa Napoli, non risparmiato dagli infortuni neanche in occasione della finale di Supercoppa italiana. Mazzarri sarà infatti privato della presenza di Mario Rui sulla fascia sinistra, a causa di un problema accusato nell’ultim’ora. Giocherà dunque Zerbin, fresco di doppietta contro la Fiorentina ma cui posizione in campo appare ad ora ignota. Verosimilmente infatti, il Napoli scenderà nuovamente in campo con il 3-4-2-1, con l’ex Frosinone che potrebbe essere schierato sia sulla sinistra che sulla destra. In tal caso, sarebbe il recuperato Mazzocchi ad occupare il posto lasciato vacante da Mario Rui, come fatto nel finale dello scorso match. Torna in campo dopo gli acciacchi anche Cajuste, al posto di un Zielinski ancora in panca. Infine, vi sarà Simeone ancora una volta al centro dell’attacco.

Arriva invece la conferma ad opera di Simone Inzaghi in merito a tutte le news fuori uscite sui nerazzurri nelle ultime ore. L’Inter affronterà infatti la finale di Supercoppa italiana con lo stesso undici titolare utilizzato contro la Lazio, fatta eccezione per un cambio forzato. Dopo esser uscito affaticato dal confronto con i capitolini infatti, Bastoni si accomoderà questa sera in panchina, lasciando spazio a De Vrij al centro della difesa. Confermato quindi Pavard con Acerbi spostato invece sul centro sinistra. Il trittico di centrocampo risponde quindi ancora una volta ai nomi di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Darmian sulla destra al posto dell’assente Dumfries. Lautaro Martinez e Thuram confermati in avanti.

Mazzarri sceglie Zerbin, le formazioni di Napoli-Inter

Di seguito, le formazioni scelte da Napoli e Inter per la finalissima di Supercoppa italiana:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. ALL.: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. ALL.: Simone Inzaghi.