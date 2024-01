Napoli-Inter, Mazzarri suona la carica prima della finale: “Sarà difficile, ma ci proveremo fino all’ultimo”

Walter Mazzarri presenta la sempre più vicina sfida fra Napoli e Inter, valida per la finale di Supercoppa italiana in quel di Riyadh.

Manca ormai una manciata di ore all’incontro fra Napoli e Inter, valido per la finalissima di Supercoppa italiana 2024. Un incontro che si appresta ad emozionare tanti tifosi in giro per l’Italia ma anche in terra araba, dato che l’Al-Awwal Stadium di Riyadh si prepara a registrare un fantastico tutto esaurito. Le prime sensazioni hanno dunque avuto modo di esprimersi anche nei tanti eventi vissuti in Arabia Saudita quest’oggi in attesa del Main Event, presentato da poco da Walter Mazzarri. Il tecnico azzurro ha infatti parlato ai microfoni di Radio Serie A ben prima del pre-partita Mediaset, previsto questa sera alle ore 19, fornendo sin da subito la propria visione del match in arrivo.

Mazzarri sul modulo, le ultime verso Napoli-Inter

L’orologio continua a mangiare in maniera costante le ore che separano tifosi ed appassionati dal calcio d’inizio di Napoli-Inter, previsto questa sera alle ore 20 all’interno delle mura dell’Al-Awwal Stadium. Tutti sono quindi in trepidante attesa della prima finale annuale targata calcio italiano, con le parole dei protagonisti giunte addirittura prima del previsto. In anticipo rispetto al pre-partita della sfida fra azzurri e nerazzurri, Walter Mazzarri è stato raggiunto dai microfoni Radio Serie A per fornire le ultime impressioni prima della finale. Queste le parole del tecnico sul vicino impegno:

Sull’essere giunti in finale di Supercoppa:

“Essere qui ci riempie d’orgoglio, perché la Supercoppa italiana è una competizione importante. Ho passato tanti anni in panchina, quindi non ho particolari emozioni, ma sono molto felice di affrontare questa sera l’Inter. Per me è la squadra migliore della Serie A, e noi tutti siamo pronti e felici di essere arrivati a questo punto”.

Sulla prestazione che vorrebbe dopo il successo sulla Fiorentina:

“La mia speranza è quella di ripetere quanto fatto contro la Fiorentina. Davanti, però, abbiamo una squadra super in forma come l’Inter, che contro la Lazio ha dominato. Sarà senz’altro difficile, ma noi siamo qui per provarci fino all’ultimo minuto”.

Infine, sull’approccio di questa sera: