Mercato Napoli, l’intermediario conferma: “Interesse concreto, la trattativa si può sbloccare”

Si infiamma nuovamente il calciomercato targato Napoli, con le conferme dell’intermediario circa l’interesse azzurro per un calciatore.

Si prepara ad affrontare la finalissima di Supercoppa il Napoli di Walter Mazzarri, giunto concretamente d’innanzi ad un possibile sliding door stagionale. Gli azzurri avranno infatti la possibilità di giocare e vincere un trofeo dopo il terribile inizio di stagione, seppur contro l’Inter che, ad oggi, appare come una vera e propria corazzata. I partenopei sono quindi pronti a tutti consapevoli della difficoltà della sfida, nonché di poter contare su due nuovi innesti di mercato quali Traoré e Ngonge, giunti per l’occasione in quel di Riyadh. Gli ultimi due acquisti ad opera del Napoli rischiano però concretamente di non essere le ultime mosse partenopee in entrata, con la trattativa per un’ulteriore obiettivo che potrebbe sbloccatasi nelle prossime ore. Le dichiarazioni da parte dell’agente.

Mangala-Napoli, l’intermediario conferma

In attesa del ritorno di Zambo Anguissa dalla Coppa d’Africa, il Napoli è alla disperata ricerca di un nuovo mediano da poter inserire in rosa, con tutti gli indizi che portano ad Orel Mangala. Il centrocampista belga, attualmente in forza al Nottingham Forest, ha infatti pian piano scalato le gerarchie azzurre, superando la concorrenza anche del fu obiettivo Soumaré. Si cerca dunque un’intesa con il club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, con il classe ’98 che ha fatto sperare numerosi tifosi del Napoli nelle ultime ore.

Fra notizie e indiscrezioni nonché l’eloquente commento rilasciato su Instagram, sotto il post di presentazione del connazionale Ngonge, il profilo di Mangala ha effettuato un ulteriore passo in direzione Vesuvio anche a causa delle ultime dichiarazioni ad opera di Enrico Sposato. Intermediario di mercato del calciatore, quest’ultimo è infatti intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio CRC, confermando lo stato avanzato della trattativa.

“C’è la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti“, quanto dichiarato da Sposato. “Il sondaggio del Napoli è reale, e ora si è al lavoro per garantire a tutti un lieto fine“, la successiva aggiunta da parte dell’intermediario.

Napoli, l’intermediario sul sondaggio per Mangala

Il discorso è quindi proseguito su tale falsa riga, con Sposato che ha anche elencato alcuni punti a favore del Napoli in trattativa. “Orel apprezza molto l’Italia e il Napoli, anche a causa di alcuni profili in rosa conosciuti. Essendo belga, è vicino al connazionale Ngonge, nonché colpito dalle gesta azzurre di Mertens“, quanto detto. “Al momento è tutto fermo, ma sono tante le possibilità che la trattativa si sblocchi da un momento all’altro. Al ragazzo Napoli attira sia dal punto di vista tecnico che da quello umano“, la conclusione di Sposato.