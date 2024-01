LIVE SUPERCOPPA ITALIANA – Napoli-Inter 0-0: espulso Simeone, azzurri in 10

La diretta testuale della partita tra Napoli e Inter, finale della Supercoppa Italiana a Riyadh in Arabia Saudita.

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Inter, finale della Supercoppa Italiana che quest’anno si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita. I partenopei hanno battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale grazie alle reti di Simeone e Zerbin, autore di una doppietta. Stesso risultato per i nerazzurri di Simone Inzaghi che si sono sbarazzati con relativa facilità della Lazio. L’Inter sta impressionando per forza e continuità di gioco, cosa che la rende la favorita per questo match.

Napoli Inter, le formazioni e la diretta della Supercoppa Italiana

Di seguito, le formazioni scelte da Napoli e Inter per la finalissima di Supercoppa italiana:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Qui per seguire gli aggiornamenti del match:

