L’errore è decisivo: lascia la squadra dopo il Napoli

Arrivano le news e i nuovi aggiornamenti circa la possibile operazione di mercato. Lascia la squadra dopo l’errore e dopo il Napoli.

Riyadh si prepara ad aprire nuovamente le porte dell’Al-Awwal Stadium per la finale di Supercoppa italiana 2024, giunta all’ultimo atto dopo due semifinali abbastanza nette. Nonostante il format delle Final Four infatti, saranno ancora una volta i Campioni d’Italia e la vincente della scorsa Coppa Italia a sfidarsi per mettere le mani sul titolo, con l’Inter che giunge all’appuntamento dopo il secco 3-0 sulla Lazio. Analogo, quindi, il risultato maturato dal Napoli contro la Fiorentina, in un match dal puro spirito ‘mazzarriano’. Il duello fra azzurri e viola potrebbe però aver nascosto al suo interno non solo una piccola redenzione da parte dei partenopei, ma anche la definitiva conclusione dell’avventura italiana per il calciatore. L’errore non è stato infatti perdonato.

Napoli-Fiorentina, l’errore costa caro a Ikone

Un’involuzione alquanto significativa ha imbracciato le gesta di Jonathan Ikone nell’ultimo anno, dopo il suo arrivo da top player in quel di Firenze. Giunto in viola dopo un ottimo passato al Lille, il francese riuscì sin da subito ad imporsi in maglia Fiorentina nella seconda parte di annata 21/22, trovando anche la via del gol proprio contro il Napoli nel famoso 2-3 del Maradona, che spense i sogni Scudetto dei partenopei. Da lì, però, il vuoto, fino all’arrivo del punto di non rottura in semifinale di Supercoppa contro gli azzurri.

L’errore dal dischetto dopo essersi procurato il rigore del possibile 1-1 è stato infatti fatale per Ikone, che si prepara a lasciare Firenze proprio come vi arrivò la prima volta: nel corso della sessione invernale di mercato. A riportarlo, la redazione di FirenzeViola.it, che ha quindi narrato di un qualcosa rottosi proprio fra il calciatore e la società toscana. Commisso, infatti, sarebbe ora pronto ad ascoltare le offerte in arrivo per Ikone, sul mercato dopo il calcio di rigore fallito nonché dopo le tante prestazioni non all’altezza del suo nome.

Lascia Firenze dopo l’errore con il Napoli, dove può andare Ikone

Dopo quanto riportato poc’anzi, sono dunque cominciate ad uscire le prime indiscrezioni circa le possibili squadre interessate ad Ikone. Attualmente però, non vi sarebbero dei veri e propri identikit inerenti a qualche club in particolare, seppur lo scarso interesse proveniente dall’Italia suggerirebbe ad un’avventura estera per l’esterno d’attacco. Giungono però ulteriori conferme dalla compagine gigliata circa la volontà di cedere Ikone altrove, portate dal sempre più probabile acquisto dell’ala uruguagia classe 200 Brian Rodriguez, ad oggi in forza al Club America in Messico.