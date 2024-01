Il Napoli subisce gol e perde, furia Mazzarri: cos’ha fatto prima del fischio finale!

Grande delusione in casa Napoli per la sconfitta maturata nei minuti finali contro l’Inter. Mazzarri è una furia: è successo dopo il gol di Lautaro Martinez.

Il Napoli ha resistito con grande fierezza ad un’Inter molto più forte e in forma in questo momento della stagione. Gli azzurri hanno offerto una prestazione di grande orgoglio provando a resistere anche con l’uomo in meno dall’inizio della seconda frazione di gioco.

L’espulsione di Simeone ha costretto il Napoli ad abbassarsi più del previsto, ma nonostante ciò è riuscito a difendere la porta di Gollini. Al 91 minuto. però, l’Inter ha trovato il gol del vantaggio che ha consegnato la Supercoppa ai nerazzurri grazie ad un’azione sviluppatasi sulla destra e il gol di Lautaro Martinez.

Furia Mazzarri: è successo dopo il gol di Lautaro

Il Napoli è molto arrabbiato per l’arbitraggio di Antonio Rapuano. La gestione dei cartellini da parte del direttore di gara ha più volte mandato su tutte le furie Walter Mazzarri che nel primo tempo aveva minacciato di lasciare il campo.

Nel secondo tempo l’espulsione di Simeone ha peggiorato le cose e Mazzarri ha più volte inveito nei confronti dell’arbitro.

Al momento del gol di Lautaro Martinez, poi, Mazzarri è uscito dal campo e si è diretto negli spogliatoi per sbollire la rabbia e anche per la grande delusione di non poter alzare il trofeo dopo una prova di grande orgoglio.