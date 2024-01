“Basta, andiamocene!”, pazzesco durante Napoli-Inter: minaccia di Mazzarri

Napoli e Inter stanno giocando il primo tempo della finale di Supercoppa ed è arrivata una minaccia da parte di Walter Mazzarri: “Basta, andiamocene”.

Il Napoli sta giocando la partita che può decidere una stagione. Gli azzurri, infatti, stanno affrontando l’Inter di Simone Inzaghi a Riyadh per contendersi la Supercoppa Italiana. La squadra di Walter Mazzarri ci è arrivata con ampio merito. Prima conquistando lo scudetto nella passata stagione e ottenendo così la qualificazione alle Final Four. Poi, pochi giorni fa, gli azzurri hanno affrontato la Fiorentina di Vincenzo Italiano e hanno trionfato per 3-0.

Il Napoli per l’occasione ha deciso di cambiare la disposizione tattica in campo. Mazzarri è passato dal 4-3-3 al 3-4-3. Gli azzurri sono apparsi molto più compatti e poi in contropiede è riuscito a far male alla difesa della Fiorentina.

Napoli-Inter, Mazzarri è una furia in panchina

Il Napoli ha giocato un buon primo tempo che gli ha permesso di chiudere la prima frazione sul risultato di 0-0.

La partita è stata abbastanza piacevole, ma non sono mancati momenti di tensione in campo. La partita è comunque molto fisica con l’Inter che prova a tenere il pallino del gioco e poi cerca di fermare in ogni modo ogni tentativo di ripartenza da parte degli uomini di Mazzarri.

Per questo motivo, il Napoli ha subito diversi falli nel corso del primo tempo e questo ha fatto andare su tutte le furie Walter Mazzarri. In particolare, la panchina del Napoli si è più volte lamentata per le decisioni arbitrali. L’arbitro del match è Antonio Rapuano della sezione di Rimini, mentre il IV Uomo è Di Bello.

Quello che ha fatto infuriare Walter Mazzarri, in particolare è stato un mancato fischio dell’arbitro.

Walter Mazzarri, tecnico degli azzurri era una furia. Oltre al mancato fallo, Rapuano ha più volte graziato i nerazzurri non estraendo il cartellino giallo. Dopo la mancata ammonizione di Calhanoglu, ha tuonato contro il IV Uomo.

Di seguito quanto evidenziato dal bordocampista di Mediaset presente all’Al Awwal Park di Riyadh:

“Basta, non si può andare avanti così. Andiamocene, usciamo!”

Una minaccia forte da parte del tecnico azzurro e che ha ricordato a molti tifosi del Napoli quanto accaduto nel 2012 in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a Pechino. Anche in quel caso, Walter Mazzarri era furibondo con Mazzoleni, arbitro di quel match e fu anche espulso.