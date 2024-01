Napoli o Inter? L’annuncio dalla RAI: “Zielinski ha preso la sua decisione”

Il futuro di Piotr Zielinski a Napoli è sempre più in bilico: arriva una svolta sulla squadra del polacco nella prossima stagione.

Il legame che lega Piotr Zielinski a Napoli è indissolubile. Il centrocampista polacco è uno dei giocatori presenti in rosa con più presenze in azzurro. Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio è ormai datato 2016 e in maglia azzurra ha scritto la storia recente del club partenopeo. Piotr Zielinski ha attraversato ogni fase della storia azzurra e la vittoria dello scudetto è stata il giusto premio per un giocatore che ha sempre onorato la maglia.

Zielinski c’è sempre stato. C’è stato quando il Napoli ha sfiorato lo scudetto poi perso in albergo a Firenze. C’è stato quando con Ancelotti e Gattuso a Napoli è arrivato un declino e ovviamente c’è stato quando nella passata stagione gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo la Serie A.

Nella mente e nel cuore dei tifosi napoletani rimarrà sempre impressa la sua esultanza al gol di Giacomo Raspadori all’Allianz Stadium. L’esultanza di un uomo che finalmente è riuscito a portare a termine la missione più importante, dopo anni difficili e tortuosi. In quel momento, Zielinski, ha rappresentato a pieno i tifosi azzurri che finalmente hanno visto la loro squadra trionfare trentatré anni dopo l’ultima volta.

Futuro Zielinski: il polacco ha scelto la sua prossima squadra

Da un po’ di tempo a questa parte il futuro di Piotr Zielinski è in bilico. Il suo contratto scade la prossima estate e non ci sono ancora certezze in merito al suo futuro.

Ciro Venerato, noto esperto di mercato, ha rilasciato un’anticipazione in vista de “La Domenica Sportiva” di questa sera. La prossima squadra di Zielinski sarà l’Inter. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce del polacco per strapparlo al Napoli a parametro zero e sembra che abbiano trovato l’accordo.

“Zielinski ha scelto l’Inter. Il suo agente ha definito tutto con la società nerazzurra. Ecco la cifre reali. Tre anni con opzione per il quarto anno legato a presenze nell’ultima stagione. 3 milioni netti di base fissa ma numerosi bonus che gli consentiranno di lambire i 4 milioni. Tutto definito. Zielinski pronto per una nuova avventura calcistica”.

Un contratto importante che evidentemente non poteva garantirgli Aurelio De Laurentiis. In estate, infatti, si era parlato di un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Zielinski, però, ha scelto di restare a Napoli per amore della maglia e ha rinunciato ad un contratto multimilionario. Si pensava, dunque, che il rinnovo con il Napoli fosse una formalità, ma a quanto pare l’accordo tra le parti non è mai stato trovato.