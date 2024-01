Arrivano novità su Cajuste e Demme dalla sessione di allenamento odierna del Napoli direttamente da Riyadh.

Cresce l’attesa per il big match di domani sera tra Napoli e Inter valido per la finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri sono alla ricerca di un successo che darebbe un senso a questa stagione complicata del Napoli e aiuterebbe gli azzurri a guardare con ottimismo al futuro. Nel mentre, la dirigenza azzurra è a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Mazzarri.

Il Napoli è impegnato direttamente all’Al Awwal Park di Riyad per la rifinitura in vista del delicato match di domani. Proprio dalla sessione d’allenamento odierna arrivano novità importanti sulle condizioni di Cajuste e Demme.

Napoli in ansia: le novità su Cajuste e Demme

Il Napoli sta affrontando questa Supercoppa con diverse defezioni importanti. Oltre a Victor Osimhen e a Frank Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, il Napoli deve fare a meno anche di diversi giocatori che hanno accusato alcuni fastidi muscolari.

In dubbio per il match di domani ci sono anche Cajuste e Demme, ma direttamente da Riyad arrivano novità importanti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, pare che l’allarme per i due centrocampisti sia rientrato. Entrambi, infatti, sono regolarmente in campo per la rifinitura insieme alla squadra. Per Jens Cajuste, però, è presente anche una vistosa fasciatura al ginocchio destro che tiene ancora in apprensione Mazzarri e lo staff medico azzurro. Questa è certamente una buona notizia in vista della finale di domani.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Walter Mazzarri non si era detto certo del rientro di Diego Demme in vista della finale di domani sera. Molto sarebbe dipeso dall’allenamento di oggi e dalla mini rifinitura di domani mattina. A centrocampo, poi, Mazzarri non è certo nemmeno della presenza di Piotr Zielinski. Il polacco, che potrebbe affrontare quella che con ogni probabilità sarà la sua prossima squadra, non ha ancora i 90′ minuti nelle gambe. Resta da capire se Mazzarri deciderà di schierarlo dal primo minuto.

In campo anche Cyril Ngonge, mentre personalizzato a parte per Hamed Junior Traoré in compagni di Mathias Olivera. L’ex Hellas Verona si è presentato in una buona condizione fisica, ma Mazzarri non è ancora sicuro del suo impiego.

Di seguito la fotogallery dell’allenamento odierno azzurro: