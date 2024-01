“È vero, piace al Napoli”: la rivelazione sull’affare cambia tutto, avete sentito?

Prosegue il lavoro della dirigenza azzurra per rinforzare la squadra: l’agente di un obiettivo esce allo scoperto sugli azzurri.

Il Napoli è impegnato nella trasferta in Arabia Saudita per disputare la finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri, dopo aver battuto per 3-0 la Fiorentina, affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi che a sua volta ha battuto con lo stesso risultato la Lazio.

Il match valido per la finale è previsto per domani sera alle ore 20 direttamente dall’Al Awwal Park di Riyadh. L’arbitro del match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. I precedenti sorridono agli azzurri che hanno vinto in ben 3 occasioni e perso solo una volta in quel clamoroso 4-0 allo Stadio Maradona contro il Milan nella passata stagione.

Calciomercato Napoli, l’agente del giocatore esce allo scoperto

L’attenzione del Napoli, dunque, è interamente rivolta al match di domani. La dirigenza partenopea, però. resta sempre molto vigile sul mercato. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri per tentare la rimonta sul quarto posto occupato al momento dalla Fiorentina.

Sono diversi gli obiettivi al vaglio dello scouting azzurro. In particolare, il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore. Tra i possibili nuovi arrivi all’ombra del Vesuvio che anche Anel Ahmedhodzic, centrale dello Sheffield United.

Il padre del giocatore, come nel caso di Samardzic è anche il suo agente e ha parlato ai microfoni di EuropaCalcio.it. Mirsad Ahmedhodzic è uscito allo scoperto riguardo un interessamento degli azzurri, ma ha anche avvertito il club di De Laurentiis. Sul giocatore, infatti, oltre al Napoli ci sarebbe anche l’Atalanta.

Di seguito quanto evidenziato:

“Confermo che Napoli e Atalanta sono interessate ad Anel, ma non ho ulteriori informazioni al momento. Per ora resta allo Sheffield United”.

Difensori SSC Napoli, le ultime dal mercato

Il Napoli, dunque, segue con attenzione anche la pista che porta al giocatore della Premier League. Gli altri profili che segue il Napoli per la difesa sono ormai noti ai tanti.

Gli azzurri, infatti, hanno messo nel mirino Nehuen Perez dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes. Per il giocatore bianconero, la valutazione è attorno ai 18 milioni di euro e al momento è ritenuta elevata da parte degli azzurri.

Situazione diversa, invece, per il belga del Rennes. Anche qui la valutazione si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro, ma il profilo piace maggiormente agli azzurri.