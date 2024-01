Mazzarri: “Domani dirò una cosa alla squadra”, poi lancia la sfida all’Inter

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter: le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa.

Il Napoli è atteso dal big match di domani sera contro l’Inter valido per la finale di Supercoppa Italiana. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20 e a dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Gli azzurri, dunque, hanno l’opportunità di svoltare una stagione complicata e guardare con ottimismo al futuro. Una vittoria domani sera, infatti, darebbe agli azzurri quelle sicurezze che sono state smarrite nel corso degli ultimi mesi e potrebbe essere il punto di svolta in vista della volata per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un match complicatissimo quello che attende gli azzurri domani sera. In campionato il risultato finale della sfida tra Napoli e Inter è stato ampiamente a favore dei nerazzurri che hanno trionfato con un secco 3-0. Da ricordare, però, che gli azzurri dominarono per i primi 45 minuti e poi crollarono nella ripresa dopo decisioni discutibili della squadra arbitrale.

Alla vigilia della finale di Supercoppa, come di consueto, hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Walter Mazzarri.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa significherebbe una vittoria domani per il suo nome qui in Arabia?

“Penso che il Napoli sia già conosciuto nel mondo. Da oltre 10 anni siamo in Europa e credo che il Napoli sia conosciuto nel mondo”.

È più importante per lei o per la squadra?

Spero di alzare il trofeo dopo 23 anni di carriera. Sono contento lo stesso perché non tutti gli allenatori possono giocare due volte una finale di supercoppa. Per la squadra è altrettanto importante. Domani ripeterò che è molto importante anche per loro”.

L’Inter è favorita?

“Abbiamo visto un Inter straripante. In un campionato così, però tutti possono avere una flessione. Loro sono nel loro miglior momento e qualora dovessimo vincere ci darebbe ancora più stimoli per il futuro”.

Ti fa paura l’Inter?

“Non firmo mai per il pari. Non dimentichiamoci che siamo i campioni d’Italia. Con l’Inter abbiamo perso per 3-0 con i contropiedi dell’Inter. Il calcio va interpretato in un certo modo. Siamo carenti dal punto di vista dell’organico, ma ce la giocheremo alla pari”.

Chi recupera per la partita?

C’è Demme che devo capire se recuperarlo per domani. Olivera non ce la farà, mentre Cajuste si. Zielinski non so che minutaggio può avere.

Come sta Traoré e Lindstrom?

“Traoré deve fare una preparazione. Lindstrom ha avuto poco spazio e deve ambientarsi perchè arriva dall’estero. Lui è sereno. Quando un allenatore arriva da fiducia a chi c’era ma avrà il suo spazio”.

Ngonge?

“Sta bene ed è arruolabile. Ha una buona preparazione e ci ho parlato solo 5 minuti. Non so se è ancora il caso di metterlo in campo e sarà difficile vederlo domani”.