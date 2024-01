Mazzarri allo scoperto su Lindstrom: “Ha giocato poco per un motivo”

Jesper Lindstrom è uno dei grandi punti interrogativi del mercato estivo azzurro: Walter Mazzarri esce allo scoperto sul suo mancato impiego.

Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, il Napoli era chiamato a difendere strenuamente il titolo. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, aveva promesso di aprire un ciclo vincente, ma così non è stato. Il Napoli, infatti, è crollato vertiginosamente nel corso di questa prima parte di stagione.

I motivi di questo crollo verticale sono molteplici e De Laurentiis si è assunto tutte le colpe di quanto accaduto in questa prima parte di stagione. Il patron, infatti, ha commesso una moltitudine di scelte sbagliate a partire ovviamente dalla scelta di sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcìa. Poi l’addio di Kim MinJae ha lasciato il Napoli con evidenti problemi strutturali in difesa e questo ha portato ad una squadra poco compatta e che subisce tante reti.

Rebus Lindstrom, Mazzarri rivela tutto sul danese

Alcune scelte prese da Aurelio De Laurentiis nel corso dell’estate, però, sembravano tutt’altro che sbagliate. Tra queste c’è sicuramente l’acquisto di Jesper Lindstrom. Doveva essere il grande colpo del mercato azzurro dopo l’addio di Hirving Lozano e invece il danese si è ritrovato stabilmente in panchina.

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli ha svelato il motivo del mancato impiego di Lindstrom in questa prima parte di stagione.

Di seguito quanto evidenziato:

A che punto è Lindstrom?

“Lindstrom, lo ammetto, ha avuto poco spazio e deve ambientarsi perchè arriva dall’estero. Anche prima di me ha giocato molto poco, ma lui è sereno e sorridente. Quando un allenatore arriva dà fiducia a chi c’era prima e che trascina la squadra da più tempo ma avrà il suo spazio”.

Lindstrom, dunque, deve ancora ambientarsi al calcio italiano, ma Mazzarri ha spiegato anche che i tanti cambiamenti nel corso della stagione hanno spinto il tecnico a non schierarlo frequentemente.

Arrivato per 25 milioni di euro totali, Lindstrom è stato l’acquisto più caro della scorsa sessione di mercato estivo in Serie A e il suo approdo a Napoli era stato accolto con grande clamore dai tifosi partenopei.

In questa Serie A, Lindstrom, ha totalizzato solo 215 minuti in campo. Troppo pochi per un calciatore che secondo molti doveva garantire il salto di qualità al Napoli e che avrebbe permesso a Kvicha Kvaratskhelia di essere più libero della marcatura avversaria perchè avrebbe polarizzato le attenzioni delle difese su di sè.