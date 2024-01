L’Inter è favorita? La risposta di Di Lorenzo fa scatenare i tifosi, avete sentito?

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha accompagnato Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter: le sue parole.

Cresce l’attesa per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Gli azzurri sono alla ricerca di un trofeo in una stagione complicatissima e questa rappresenta la chance più limpida per gli azzurri.

Una vittoria, poi, sarebbe fondamentale anche per il morale della squadra di Walter Mazzarri. Il Napoli, dopo la vittoria della Roma sul Verona di ieri sera, è scivolato al nono posto in classifica. L’obiettivo resta ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League e quindi è necessario un cambio di marcia. La vittoria della Supercoppa potrebbe essere fondamentale per gli azzurri soprattutto da un punto di vista mentale.

Napoli-Inter, parla Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli si sta preparando al meglio per sfidare una delle favorite alla vittoria finale dello scudetto. L’impegno, dunque, appare proibitivo, ma il Napoli proverà nell’impresa. In campionato il verdetto è stato un netto 3-0 in favore dei nerazzurri anche se alcune decisioni arbitrali hanno fatto storcere il naso a molti .

Alla viglia del match ha parlato in conferenza stampa Giovanni Di Lorenzo. Secondo il capitano azzurro, il Napoli potrà giocarsi le sue chances dato che è una competizione a parte e i valori del campionato si azzerano.

Di seguito quanto evidenziato: