Di Lorenzo svela: “Abbiamo sentito Osimhen e Anguissa”, il messaggio speciale dei due azzurri

Per la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter mancheranno Victor Osimhen e Frank Anguissa. Capitan Di Lorenzo ha parlato anche di loro in conferenza stampa.

Il Napoli si prepara ad una partita fondamentale per la propria stagione. Gli azzurri, infatti, hanno un’unica possibilità di alzare al cielo un trofeo come accaduto nella passata stagione. Domani, quindi, è la grande occasione per il Napoli di tornare a vincere.

Lo sa molto bene il popolo azzurro, così come la squadra e il mister Walter Mazzarri. Proprio il tecnico di San Vincenzo ha caricato la squadra e l’ambiente in vista della sfida di domani. Il tecnico ha voluto ricordare a tutti che i campioni d’Italia sono ancora gli azzurri almeno fino a fine stagione e che l’opportunità di vincere la Supercoppa è stata meritata attraverso i successi sul campo.

Assenze di Osimhen e Anguissa? La risposta di Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli non è assolutamente nelle condizioni migliori per disputare una partita così importante. Come ricordato in conferenza stampa da Walter Mazzarri, l’organico presenta diverse defezioni a causa dei molti infortuni che stanno colpendo gli azzurri in questa stagione.

Oltre agli infortunati, però, il Napoli dovrà rinunciare anche a due totem azzurri come Victor Osimhen e Frank Anguissa. Entrambi, infatti, sono impegnati da tempo con le rispettive Nazionali.

Interrogato in merito alle loro assenze nel corso della conferenza stampa di viglia al match, Giovanni Di Lorenzo ha chiarito che hanno sentito entrambi i loro compagni e che sentono la loro vicinanza.

Di seguito quanto evidenziato:

Avete sentito Osimhen e Anguissa?

Sì, li abbiamo sentiti nella nostra chat. Fanno il tifo per noi e giocheremo anche per loro che non sono qui”.

Una risposta da grande uomo squadra e da leader quella del capitano azzurro. La compattezza all’interno dello spogliatoio, dopo il ritiro punitivo, sembra essere stata ritrovata e può essere fondamentale in vista dei prossimi impegni e per l’intera stagione.

Nonostante il momentaneo nono posto in classifica, infatti, il Napoli è ancora ampiamente in lotta per conquistare un piazzamento in Champions League nella prossima stagione. La classifica, infatti, è molto corta e il distacco dal quarto posto ammonta a soli tre punti.

Per il ritorno di Anguissa e Osimhen non c’è ancora nessuna certezza. Se entrambi dovessero proseguire a lungo in Coppa d’Africa, il rischio è che ritornino a ridosso della gara d’andata contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale di Champions League. A quel punto spetterà a Mazzarri decidere se impiegarli o meno. Molto dipende da che condizione fisica avranno dopo il loro rientro in Italia.