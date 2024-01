Chi vincerà tra Napoli e Inter? La risposta di Vieri è imperdibile – VIDEO

Tra gli ambassador del calcio italiano, c’è anche Bobo Vieri che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai nostri microfoni direttamente da Riyadh: le sue parole.

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Napoli e Inter valida per la finale di Supercoppa Italiana. Il match inizierà alle ore 20 e sarà possibile seguirlo in diretta su Canale 5.

Per l’attesissima finale sono arrivate a Riyadh diverse figure che hanno fatto la storia del calcio italiano. Tra queste, c’è anche Bobo Vieri che da qualche anno è diventato ambassador del calcio italiano nel mondo.

L’ex attaccante di Inter e Milan si è fiondato all’interno dello stadio Al-Awwal Park di Riyadh dove è stato accolto da diversi giornalisti che hanno avuto l’opportunità di chiedere le sue sensazioni in vista dell’importantissimo match di domani sera.

Christian Vieri, dunque, ha rilasciando alcune dichiarazioni anche ai microfoni di SpazioNapoli e ha svelato la sua favorita in vista del match.

Di seguito quanto evidenziato:

Chi è la favorita tra Napoli e Inter?

“Io dico sempre che nelle finali non ci sono favorite. Il Napoli è sempre una grande squadra. L’Inter sta giocando una grandissima stagione, gioca un bel calcio, ma nelle finali si è sempre al 50 e 50.

Scegli il tuo attaccante preferito tra quelli che domani scenderanno in campo.

“No, non voglio portare rogne io, poi non la prende mai per tutta la partita e danno la colpa a me (ride ndr.)”.

Quali sono le qualità che ti piacciono degli attaccanti di domani?

“Sono forti, a Lautaro e Thuram cosa devo dire. Sono forti, giocano tra di loro, per la squadra e segnano. Domani gioca Simeone che ha fatto un grande gol contro la Fiorentina ed è anche lui un grande attaccante. Ci saranno dei gol domani secondo me e lo spero anche così ci divertiamo”.

Le mosse di De Laurentiis sono giuste per risollevare la stagione del Napoli?

“Non lo so. L’anno scorso era un Napoli diverso. Ce lo siamo goduti alla grande. Andato via Spalletti e ora Mazzarri sta cercando di dare una mano. Non è più il Napoli dell’anno scorso, ma ha comunque dei calciatori fortissimi. Possono risalire in campionato e vincere domani. Ci stanno provando”.

Che idea ti sei fatto del calcio in Arabia?

“Sta facendo dei passi in avanti, hanno preso Cristiano che ha fatto 54 gol. Incredibile la sua voglia di mettersi in gioco. L’Arabia voleva farsi vedere e ci sta riuscendo perchè tutti parlano del campionato arabo. Il campionato migliorerà sempre perchè andrà a prendere altri giocatori in Europa”.

Chi ti piace di più tra l’Inter di quest’anno e il Napoli dell’anno scorso?

“L’anno scorso è ormai passato, Bisogna guardare ora. L’Inter sta dominando ed è una grande squadra. Domani ci sarà la finale con il sold out allo Stadio. Così ci vede tutto il mondo ed è importante andare all’estero”.

Kvaratskhelia è uno dei migliori spot della Seire A?

“Uno dei migliori in Europa. Domani vedranno quanto è forte ed è giusto farlo vedere in giro per il mondo”.

Meglio la Premier League o l’Arabia per Osimhen?

“Lui può giocare dove vuole. Quando uno è forte può giocare dove vuole. Lui è uno dei migliori attaccanti al mondo, ce l’ha De Laurentiis e beato lui”.

Di seguito il video integrale: