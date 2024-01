Ultim’ora Samardzic-Napoli, è successo in diretta: annuncio sulla trattativa

La sessione invernale di calciomercato sta per entrare nella sua parte finale, arrivano novità sulla trattativa tra Samardzic e il Napoli.

Continua l’avventura araba del Napoli, con la squadra di Walter Mazzarri che si prepara alla finale di Supercoppa Italiana a Riyadh da giocare contro l’Inter lunedì 22 gennaio alle ore 2o (le 22 in Arabia Saudita, ndr). E mentre lo staff tecnico è impegnato nel provare a portare a casa un trofeo che renderebbe meno amara la stagione fin qui vissuta, la società continua a lavorare per cercare di reperire gli ultimi rinforzi in sede di calciomercato.

È rimasta poco più di una settimana per portare a casa nuovi calciatori in azzurro. Alla rosa di Mazzarri sono già stati aggiunti gli acquisti di Mazzocchi, Traorè e Ngonge, questi ultimi hanno raggiunto anche il ritiro di Riyadh e saranno a disposizione per la finale di lunedì. Il presidente De Laurentiis, però, egli scorsi giorni era stato chiaro: arriveranno altri due acquisti, un difensore e un centrocampista.

Niente Napoli, Samardzic resta all’Udinese fino al termine della stagione

E mentre per la difesa la ricerca al giusto profilo è ancora in corso, per il centrocampo un nome sembra possa essere depennato dal taccuino di Meluso e Micheli. Si tratta di quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, che ormai sembra lontanissimo dal Napoli a causa di accordi non trovati.

A confermarlo è stato il giornalista ed esperto di calciomercato di DAZN, Orazio Accomando:

La Juventus ha manifestato interesse per il giocatore, offrendo una proposta diversa dall’acquisto a titolo definitivo (prestito oneroso con obbligo di riscatto). I bianconeri non hanno la possibilità di acquistare Samardzic per 25 milioni di euro dunque, la sensazione, rimane che possa rimanere a Udine fino alla fine della stagione.

Anche il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha confermato a Sky Sport come il calciatore sia destinato a restare in Friuli almeno fino al termine della stagione:

C’era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il ragazzo ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Il ragazzo sta rispondendo molto bene, anche stasera è titolare. Sarà un valore aggiunto.

Lazar Samardzic, anche questa sera contro il Milan nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A, ha dato dimostrazione di tutto il suo talento realizzando una rete eccezionale. E chissà questa nuova prodezza contro il Milan non abbia smosso De Laurentiis a puntare ancora sul talentuoso centrocampista serbo. Di tempo per riaprire la trattariva, d’altronde, ce n’è ancora.