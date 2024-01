Ostigard-Genoa, cambia tutto: cosa ha deciso il Napoli

Dopo i dubbi delle ultime settimane, il futuro di Leo Ostigard ha preso una direzione ben precisa: la decisione del Napoli sul centrale norvegese.

Il Napoli è impegnato in Arabia Saudita per le Final Four di Supercoppa Italiana. Gli azzurri, dopo aver battuto per 3-0 la Fiorentina, saranno impegnati nella finalissima contro l’Inter di lunedì sera. Il Napoli proverà a conquistare una Supercoppa che può risultare fondamentale nell’economia della stagione azzurra.

Dopo le innumerevoli difficoltà di questi mesi, per gli azzurri sarebbe importantissimo tornare in Italia con un trofeo. Questo garantirebbe maggiore entusiasmo e soprattutto aiuterebbe gli azzurri a ritrovare le certezze smarrite in questa prima parte di stagione.

Walter Mazzarri, in occasione del match contro la Fiorentina, ha sorpreso tutti scendendo in campo con la difesa a 3. Il Napoli, anche sul mercato, si sta muovendo verso giocatori intercambiabili che possano adattarsi a vari moduli di gioco. Questa scelta di Mazzarri, poi, potrebbe aver deciso anche il futuro di qualche calciatore azzurro.

Ostigard al Genoa? La scelta del Napoli

Il mercato di gennaio che sta vivendo il Napoli è stato molto impegnativo. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a rinforzare la rosa con ben 4 acquisti e chissà che De Laurentiis non riesca a concluderne anche un altro.

Al momento, gli azzurri hanno comprato Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Hamed Traoré dal Bournemouth, Cyril Ngonge dall’Hellas Verona e Matija Popovic svincolato dal Partizan Belgrado. Manca ancora un rinforzo in difesa dopo le difficoltà di questi mesi, ma nel frattempo il Napoli ha preso una decisione sul futuro di un altro difensore, Leo Ostigard.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Napoli abbia scelto il futuro del suo centrale norvegese. Sempre molto apprezzato dai tifosi azzurri, Ostigard ha trovato sempre poco spazio nel corso della stagione. Per questo motivo, molti lo davano in partenza.

Secondo il noto quotidiano, però, sembrerebbe che il Napoli si sia opposto ad un suo addio. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile ritorno al Genoa e il Napoli lo aveva inserito anche come contropartita tecnica per arrivare a Radu Dragusin.

Ostigard, dunque, resta a Napoli nella speranza di giocarsi le sue carte. Qualora il passaggio alla difesa a tre sia definitivo, sicuramente il norvegese avrebbe molte più chances di scendere in campo per dimostrare le sue qualità.