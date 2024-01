Non solo Popovic, spunta un altro azzurro a sorpresa a Villa Stuart (VIDEO)

Giornata frenetica per il Napoli a Villa Stuart. Nuovo arrivo mentre Popovic svolge le visite mediche di rito.

Matija Popovic sarà il prossimo acquisto del Napoli. Il trequartista classe 2006 arriva da svincolato dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado. Nato in Germania, ma con passaporto serbo, Popovic non vestirà la maglia azzurra fino al termine della stagione. Il Napoli, infatti, ha scelto di girarlo in prestito al Frosinone per permettergli di crescere e giocare con maggiore tranquillità. Oltre a Popovic, al Frosinone, ci andrà anche un altro giocatore del Napoli. Si tratta dell’eroe della semifinale di Supercoppa Italiana, Alessio Zerbin.

Popovic, in Serbia ha stupito tutti a suon di gol. In 25 partite giocate nelle giovanili del Partizan Belgrado, Popovic ha messo a segno 21 gol e collezionato ben 5 assist. Inizialmente Popovic doveva trasferirsi al Milan, ma il mancato accordo con gli agenti sulle commissioni ha fatto saltare l’affare. Il Napoli, dunque, ha subito accelerato per strapparlo alla concorrenza. Su Popovic, infatti, c’erano club del calibro del Bayern Monaco e del Manchester City e il Napoli ha dimostrato di aver raggiunto un buon livello di fama europea per riuscire a battere la spietata concorrenza dei top club europei.

Nono solo Popovic, un altro azzurro a Villa Stuart

In questa sessione di mercato invernale, il Napoli sta portando a termine diversi acquisti. Il “traffico”, quindi, a Villa Stuart è molto intenso. Oltre a Popovic, nei pressi della clinica romana è arrivato un altro azzurro.

Si tratta di Natan. Il difensore brasiliano non è partito per la Supercoppa Italiana così da recuperare al meglio dal problema alla spalla. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, anche il numero 3 azzurro è a Villa Stuart. Con ogni probabilità, Natan, è a Villa Stuart per una visita di controllo alla spalla infortunata.

Di seguito l’arrivo di Natan a Villa Stuart:

Nella giornata di ieri, il difensore brasiliano ha pubblicato alcune storie Instagram in cui affermava che il ritorno in campo si stava avvicinando sempre più e ha spiegato che gli manca scendere in campo e lottare al fianco dei suoi compagni.

Possibile, dunque, che dopo la visita di controllo che sta svolgendo in questi minuti, il difensore brasiliano ottenga il definitivo via libera per tornare quantomeno ad allenarsi sul campo insieme ai propri compagni. Una buona notizia, dunque, per Walter Mazzarri che ritrova una pedina importante in vista della seconda parte di stagione.

Il difensore brasiliano, una volta terminati i controlli, ha affermato di stare meglio e di voler tornare presto in campo. Non manca anche un “Forza Napoli Sempre” per i suoi compagni impegnati in Supercoppa in Arabia Saudita.