Napoli-Inter, dubbi spazzati via sulle condizioni di un titolarissimo: non salterà la finale di Supercoppa

Apprensione in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter per le condizioni di un titolarissimo: ora non c’è nessuno dubbio sulla sua presenza.

Cresce l’attesa per la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Gli azzurri, dopo la bella vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, sono chiamati all’impresa contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha dominato in lungo e in largo contro la Lazio e ha trionfato anche lei per 3-0.

L’Inter, al momento, è al comando della Serie A ed è una delle squadre più in forma del campionato. La sensazione è che la finale di Champions League raggiunta nella passata stagione e giocata alla pari contro una corazzata come il Manchester City abbia dato nuove consapevolezze e certezze ai nerazzurri.

Consapevolezze e certezze che invece il Napoli ha visto svanire nel nulla. Dopo la straordinaria vittoria dello scudetto nella passata stagione, gli azzurri sono crollati vertiginosamente. Al momento, nonostante il cambio in panchina, gli azzurri si trovano pericolosamente all’ottavo posto in classifica.

Ansia Inter, un titolare rischia di saltare il Napoli?

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana. L’arbitro del match sarà Antonio Rapuano e il fischio d’inizio è previsto per lunedì alle 20.

In casa Inter, in seguito al match di ieri sera contro la Lazio c’era un po’ di apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, è uscito anzitempo dopo aver segnato anche un gol su rigore.

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce come lo staff medico nerazzurro si sia subito allarmato per le condizioni di Calhanoglu che avrebbe chiesto il cambio. Il problema, dunque, sembrava di natura muscolare e avrebbe rappresentato un grande problema per il centrocampo nerazzurro.

Calciomercato.com, invece, spiega che per Calhanoglu non ci sarebbe nessun fastidio muscolare come si ipotizzava nella serata di ieri. Dopo essere uscito dal campo al minuto 81, Calhanoglu è stato soccoros dallo staff sanitario dell’Inter.

Per lui si tratterebbe solo di una contusione che, però, gli ha comunque permesso di prendere parte regolarmente all’attività di squadra questa mattina a Riyad.

Allarme rientrato, dunque, in casa Inter. Hakan Calhanoglu, quindi, sarà disponibile per il match di lunedì sera contro il Napoli e questa non è certamente una bella notizia per Walter Mazzarri. Calhanoglu, infatti, è un perno del centrocampo di Simone Inzaghi e con i suoi 14 rigori segnati in altrettanti tentativi è certamente un fattore importante nel casi si andasse alla lotteria dei rigori.