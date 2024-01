Napoli-Inter, deciso l’arbitro della finale di Supercoppa

Lunedì sera il Napoli affronterà l’Inter in finale di Supercoppa Italiana: comunicate le designazioni arbitrali.

Il Napoli ha l’occasione di riscattare una stagione molto negativa. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a raggiungere la finale di Supercoppa Italiana dopo la vittoria netta per 3-0 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. In finale gli azzurri sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi.

Quest’anno, infatti, nonostante la vittoria del campionato nella passata stagione, gli azzurri non erano certi della presenza in finale di Supercoppa. La Lega Serie A, infatti, ha lanciato da questa stagione il nuovo format della Supercoppa che prevedere le Final Four. Il Napoli e l’Inter, le due vincitrici degli altri due trofei nazionali, infatti, hanno dovuta affrontare prima la finalista sconfitta della scorsa Coppa Italia e la seconda classificata nello scorso campionato. Per questo motivo, dunque, in Arabia Saudita sono dovute volare anche Fiorentina e Lazio. Entrambe le semifinali si sono concluse con il risultato di 3-0 e in finale, casualmente, ci sono finite proprie le due squadre che hanno trionfato nella passata stagione.

Napoli-Inter, le designazioni ufficiali

Il calcio d’inizio della finale è previsto per lunedì sera alle ore 20. Il Napoli ci arriva dopo la buona partita contro la Fiorentina, ma con alle spalle una prima parte di stagione totalmente da dimenticare. L’Inter, invece, sta volando in campionato ed è una seria contendente per la vittoria finale del titolo. La sfida di lunedì, dunque, vede come favoriti assoluti i nerazzurri.

A due giorni dalla finale, l’AIA ha comunicato chi dirigerà il match decisivo per la Supercoppa. L’arbitro sarà Antonio Rapuano della sezione sezione di Rimini.

Di seguito la squadra arbitrale:

Arbitro: Rapuano

Guardalinee: Colarossi – Tolfo

IV Uomo: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano

Antonio Rapuano, in questa stagione, ha già diretto il Napoli in campionato in occasione della gara d’andata contro la Salernitana. Il Napoli, allora di Rudi Garcìa, vinse per 2-0 e Rapuano estrasse solo due cartellini gialli. In carriera Rapuano ha arbitrato per 4 volte il Napoli e il bilancio è positivo per gli azzurri. Il Napoli, infatti, ha vinto per 3 volte, mentre è uscito sconfitto solo in un’occasione. In particolare, la sconfitta è quella clamorosa per 4-0 contro il Milan allo Stadio Maradona nella passata stagione.

Per Rapuano, poi, sarà la terza volta che dirigerà un match dell’Inter. Nei due precedenti, la squadra di Simone Inzaghi ha trionfato una volta, mentre è uscita sconfitta dal campo nella seconda occasione.