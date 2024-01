De Laurentiis: “Sono sempre stato convinto che fosse un bel Napoli”, poi le risposte su Mazzarri e l’affare Osimhen

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare a pochi giorni dalla finale di Supercoppa Italiana: le sue parole su Mazzarri e il caso Osimhen.

Sono giorni cruciali per la stagione del Napoli. Oltre al mercato che sta regalando rinforzi importanti a Walter Mazzarri, come Cyril Ngonge e Hamed Traoré, gli azzurri sono impegnati per preparare al meglio la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il match è previsto per lunedì sera alle ore 20 e l’arbitro del match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Una vittoria contro i nerazzurri, oltre a portare un altro trofeo in bacheca e nelle casse del Napoli ben 8 milioni di euro, regalerebbe nuovo entusiasmo e nuove certezze ai partenopei. Il Napoli, infatti, ha perso ogni certezza dopo la prima parte di stagione molto negative e una vittoria potrebbe rilanciare gli azzurri anche in campionato per provare a rientrare nelle prime quattro posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League.

Mazzarri e falso in bilancio, parla De Laurentiis

Dopo la bella vittoria del Napoli contro la Fiorentina, ha parlato Aurelio De Laurentiis. Da parte del presidente del Napoli sono arrivate belle parole all’indirizzo di Walter Mazzarri ai microfoni di Mediaset.

Aurelio De Laurentiis, poi, ha spiegato come sia impossibile per il tecnico toscano replicare l’idea di gioco di Luciano Spalletti alla perfezione.

“Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, perché non vengono”.

Nella giornata di ieri, è stato notificato ad Aurelio De Laurentiis il rinvio a giudizio per il reato di falso in bilancio per la questione relativa all’acquisto di Victor Osimhen. A quanto pare, il patron azzurro sarebbe indagato per lo stesso reato che ha portato ai 10 punti di penalizzazione alla Juventus nella passata stagione. Le differenze con i bianconeri, però, fanno stare sereni il patron azzurro e i tifosi del Napoli.

Nella giornata di oggi, Aurelio De Laurentiis, direttamente da Riyad, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il presidente azzurro ha preferito glissare sulla questione.

Di seguito quanto evidenziato: