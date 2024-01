Cori razzisti a Maignan, quello che succede contro Napoli lascia tutti senza parole

L’anticipo tra Udinese e Milan è stato macchiato da un vergognoso episodio razzista, ma quello che accade subito dopo contro Napoli è incomprensibile.

La serata di campionato di Serie A con l’anticipo della 21esima giornata tra Udinese e Milan è stata macchiata da un fatto gravissimo. A metà primo tempo, infatti, il portiere rossonero, Mike Maignan, ha lamentato alcuni cori razzisti provenienti dalla Curva dell’Udinese, che lo stavano infastidendo. L’estremo difensore francese ha così avvertito il quarto uomo e l’arbitro, il napoletano Fabio Maresca. Il direttore di gara si è subito attivato facendo fare dallo speaker un annuncio contro il razzismo, minacciando la sospensione della gara.

Il messaggio, però, è rimasto inascoltato e poco dopo la scena si è ripetuta. Stavolta, però, Maignan non ci ha visto più ed è uscito dal campo, seguito da tutti i suoi compagni, facendo sospendere la partita. Una scelta forte, ma corretta. Per dare un segnale forte al razzismo servono gesti eclatanti. Sono serviti almeno 5 minuti per riportare la calma e far rientrare il portiere del Milan.

Accuse tra tifosi, tirata in ballo anche Napoli

Peccato, però, che intanto dagli spalti – mentre si consumava una pagina vergognosa, l’ennesima del calcio italiano – le cose si stessero facendo ancora più gravi.

I tifosi milanisti, nel maldestro tentativo di difendere il proprio portiere e rispondere ai colleghi friulani, hanno intonato il coro “quel settore lì, quel settore lì, sembra Napoli“. Un coro che purtroppo più volte abbiamo ascoltato negli ultimi periodi negli stadi italiani e che viene utilizzato dalle varie tifoserie per insultarsi l’un l’altro, senza che nessuno prenda alcun provvedimento.

La partita, per il bene del campionato è poi proseguita senza ulteriori problemi per il Milan e Maignan, che sicuramente sarà stato segnato dall’episodio. Resta da chiedersi perché poi nessuno crei le stesse polemiche o faccia gesti eclatanti quando ad essere insultata è la città di Napoli e la sua popolazione. Di sicuro quanto accaduto tra Udinese e Milan avrà delle gravi conseguenze, che forse porteranno a una multa o a una squalifica per il settore dal quale sono arrivati i cori.

Resta davvero inspiegabile il motivo per il quale, durante un caso così grave in campo, il primo pensiero da parte delle tifoserie sia insultarsi usando Napoli. Insulti razzisti per tenere tono a insulti razzisti. Il modo peggiore per rispondere. E a farne le spese è ancora l’immagine della città partenopea.