Nuovo difensore Napoli, due nomi in pole: ballano tanti milioni

Spuntano nuovi aggiornamenti circa il nuovo difensore centrale del Napoli. Due nomi in pole per gli azzurri, decisi sul da farsi.

Continua a lavorare in ottica mercato il Napoli, che dopo i colpi Mazzocchi e Traoré si appresta a mettere sotto contratto anche Ngonge. Stando alle ultime news, il belga avrebbe già svolto le visite mediche nonché firmato il nuovo contratto con i partenopei, dunque attendendo la sola ufficialità da parte del club. Atteso in quel di Villa Stuart, invece, il classe 2006 Matija Popovic, acquistato a parametro zero dal Napoli che si prepara a girarlo in prestito al Frosinone per i prossimi 6 mesi. 3-1, quindi, il bilancio dei colpi offensivi-difensivi messi a referto dagli azzurri, che potrebbe ben presto divenire però 3-2. Questo, a causa del possibile nuovo innesto in difesa, con due nomi in pole position per Meluso e De Laurentiis.

Theate-Napoli, “si” del giocatore ma distanza fra i due club

Sonda ancora il terreno per concludere l’acquisto di un possibile nuovo difensore centrale il Napoli. Il tanto agognato colpo in retroguardia continua infatti ad esser rimandato dagli azzurri, che potrebbero essere però giunti ad un punto di svolta. Secondo calciomercato.it infatti, sarebbe in corso una trattativa fra i partenopei ed il Rennes per le prestazioni di Arthur Theate, centrale belga classe 2000 nonché vecchia conoscenza del Bologna.

Protagonista fin qui di 21 presenze fra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League, con una rete siglata in campionato, il difensore ha difatti attirato le attenzioni del Napoli, che avrebbe presentato una prima offerta ufficiale. In particolare, secondo calciomercato.it, il calciatore avrebbe già dato il proprio “si” ai partenopei, distanti però dalle richieste del Rennes. Dalla Francia chiedono infatti circa 25 milioni + bonus aggiuntivi per il calciatore, in modo da arrivare a 30 milioni totali. Gli azzurri, al momento, sarebbero lontani dal raggiungimento di tale somma, ma allo stesso tempo intenzionati a spingere per non sprecare il “si” ottenuto da Theate.

Napoli, il colpo Solet è più facile

Accostato al Napoli da qualche giorno, Oumar Solet ha visto il proprio nome sempre più vicino agli azzurri nelle ultime ore. Secondo Footmercato infatti, Napoli e Salisburgo avrebbero trovato l’accordo per il calciatore, sebbene la notizia sia stata riportata diversamente in Italia. Secondo calciomercato.it infatti, il colpo Solet sarebbe alla portata degli azzurri, a causa della valutazione di mercato di 15 milioni (si valuta anche il prestito con diritto di riscatto) nonché dell’intesa quasi raggiunta con il Salisburgo.

A non convincere il Napoli, però, la fragilità fisica del difensore, che avrebbe spinto Meluso a sondare altri profili prima di proseguire con l’affondo per il francese.