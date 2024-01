Mercato Napoli, rivelazione bomba dalla Francia: “Accordo chiuso per il centrale”

Spunta d’improvviso l’annuncio circa il nuovo colpo di mercato targato Napoli. In arrivo il tanto agognato difensore centrale.

In quel di Riyadh, il Napoli è riuscito a far finalmente gioire i propri tifosi, sfoderando una grande prestazione in Supercoppa contro la Fiorentina. Un 3-0 secco quello rifilato dagli azzurri alla viola, tramortita dalla rete nel primo tempo di Simeone e poi dall’improvvisa doppietta targata Alessio Zerbin. La squadra di Mazzarri è dunque la prima compagine a raggiungere la finale del torneo e, in attesa di scoprire la propria avversaria nell’ultimo atto della competizione, ecco arrivare il sorprendente annuncio. Secondo la testata francese, infatti, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il nuovo difensore centrale.

Solet-Napoli, accordo trovato con il centrale

Mentre il Napoli trovava un netto 3-0 sulla Fiorentina nella prima semifinale di Supercoppa italiana, la dirigenza azzurra è riuscita a concludere l’accordo con un nuovo profilo di mercato, il quarto. Trattasi di Oumar Solet, difensore centrale francese ad oggi in forza al Salisburgo. Un’indiscrezione fuori uscita in maniera totalmente inattesa, e che risponde dunque alle tante critiche da parte dei supporter, che a gran voce chiedevano un innesto in retroguardia.

A riportare quindi di tale accordo, la testata francese di Footmercato, che ha narrato di intesa raggiunta fra Napoli e Salisburgo. Lo stesso forum di mercato ha dunque etichettato il classe 2000 come entusiasta di mettersi a disposizione degli azzurri nonché di Walter Mazzarri, mentre ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Secondo quanto aggiunto quindi da Di Marzio in quel di Sky, il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’operazione in prestito, anche se vi sarebbe ancora qualche dubbio inerente ad una presunta fragilità fisica del calciatore. Da capire inoltre se l’arrivo del francese comporterà ad ulteriori cambi nel reparto, viste le voci su di un addio di Ostigard che diventano sempre più insistenti.

Colpo di mercato del Napoli, chi è Oumar Solet

Classe 2000 e cresciuto nel settore giovanile del Lione, Oumar Solet veste la maglia del RedBull Salisburgo ormai dal 2020. Riuscito a farsi notare nel campionato austriaco, solo in questa stagione sono arrivate ben 13 presenze condite da 1 gol e 1 assist in tutte le competizioni, prima che un infortunio arrivasse a frenare la sua corsa. Solet è infatti fuori dai campi da novembre 2023, con tale aspetto che non ha però fermato l’interesse del Napoli, da poco giunto all’accordo per il difensore. Attualmente, il valore di mercato del francese si aggira attorno ai 17 milioni, con l’opzione del prestito con diritto di riscatto che sembrerebbe però essere la più verosimile per l’operazione.