Mercato Napoli, svolta nel futuro di Politano: ora è deciso

Arriva la svolta fronte futuro di Matteo Politano, cercato insistentemente dall’Al-Shabab nelle ultime settimane. L’annuncio dell’esperto non lascia dubbi.

Ha prolungato il proprio soggiorno in Arabia Saudita il Napoli di Walter Mazzarri, riuscito ad imporsi sulla Fiorentina per 3-0 nella prima semifinale di Supercoppa italiana. Gli azzurri hanno infatti raggiunto l’ultimo attimo della competizione, in attesa di scoprire quale sarà la propria avversaria nonché di capire se Cyril Ngonge, ad un passo dall’accasarsi ai partenopei, possa essere disponibile per la finale. Una scelta che aiuterebbe senz’altro Mazzarri a rattoppare una rosa ricca di assenze, e che permetterebbe anche a Politano di risparmiare in quella zona di campo senza dover essere sostituito da un calciatore adattato nel ruolo. Nel frattempo però, ecco giungere nuovi aggiornamenti di mercato circa l’attaccante, con la decisione ormai ufficiale.

Politano-Arabia, la decisione dell’Al-Shabab

Le ultime giornate hanno visto la SSC Napoli svolgere le proprie sedute d’allenamento in vista della Supercoppa italiana nel centro sportivo dell’Al-Shabab. Una scelta che ha fatto alquanto preoccupare i tifosi in ambito mercato, dato che il club arabo, negli ultimi mesi, ha più volte chiesto informazioni agli azzurri circa Matteo Politano. Un’offerta da ben 13 milioni sarebbe quindi stata recapitata dallo Shabab ai partenopei, tentennanti sul da farsi. Ad aggiungere quindi benzina sul fuoco, le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente del calciatore che ha smentito qualche giorno fa le news di rinnovo divulgate da Fabrizio Romano.

Una situazione alquanto delicata, vissuta con il fiato sospeso da parte dei tifosi del Napoli, raggiunti quest’oggi dall’annuncio ufficiale. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, l’Al-Shabab avrebbe abbandonato la pista Politano, verosimilmente in seguito ai rifiuti da parte degli azzurri e dello stesso calciatore. Indiscrezione, questa, enfatizzata dal repentino cambio di direzione da parte della compagine araba, ora virata sull’ex Milan Suso. Pericolo scampato alle pendici del Vesuvio, dove Politano avrà ora la possibilità di aumentare il proprio score di 7 gol e 5 assist in complessive 27 presenze.

Politano resta al Napoli, come giocheranno gli azzurri

Con la definitiva news circa la permanenza di Politano in quel di Napoli, resta da organizzare quindi il reparto offensivo degli azzurri. Mazzarri ha infatti dichiarato di voler tornare ad utilizzare il 4-3-3, pur mantenendo come punto di riferimento in caso di emergenza il 3-4-2-1. Politano resterà dunque l’esterno destro di riferimento per l’attacco partenopeo, potendo ora godere anche di un solido rincalzo come Cyril Ngonge. Resta invece indirizzato verso la cessione Alessio Zerbin, con Lindstrom ora ancora più incerto in merito al proprio posizionamento.