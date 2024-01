Lazio-Napoli, stangata per i tifosi: ecco chi può comprare i biglietti

Arriva l’annuncio ufficiale inerente ai tifosi del Napoli, che non fa di certo piacere alla miriade di supporter partenopea.

Si attende con trepidazione, in casa Napoli, la sfida di questa sera fra Inter e Lazio, nella quale verrà decisa la seconda finalista di Supercoppa italiana. Lo scontro fra nerazzurri e biancocelesti decreterà infatti l’avversaria degli azzurri, già riusciti a strappare un pass per l’ultimo atto della competizione contro la Fiorentina. All’ombra del Vesuvio ci si gode quindi il 3-0 firmato Simeone e Zerbin, eppure non sono mancate le news negative giunte nel corso del 19 gennaio. Il tutto, in vista del ritorno in Serie A della compagine partenopea, che non avverrà di certo nella cornice più idilliaca possibile.

Lazio-Napoli, trasferta vietata i residenti in Campania

Una vera e propria battaglia senza fine quella che i tifosi del Napoli sono costretti ad intraprendere ormai da anni. Da diverso tempo infatti, sono molte le trasferte vietate ai supporter azzurri in giro per l’Italia, che già in questa annata non hanno potuto essere presenti a Bologna, a Bergamo, a Salerno e a Roma contro i giallorossi. Una situazione divenuta ora pesante, e che limita senz’altro le possibilità di seguire la propria squadra in trasferta, dato che quasi sicuramente lo stesso trattamento avverrà per Udine (dopo gli scontri dello scorso anno) nonché per Milano sponda Inter.

Da poco è però giunta la news ufficiale circa la sfida del 28 gennaio fra Lazio e Napoli, che fungerà da match di ritorno in Serie A per le due compagini attualmente impegnate in Supercoppa. Il CASMS ha infatti deciso che la trasferta sarà vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania, che non potranno recarsi all’Olimpico per sostenere la propria squadra. Il settore ospiti dell’impianto capitolino sarà dunque aperto ai soli supporter azzurri residenti in altre regioni possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card.

No ai residenti in Campania per Lazio-Napoli, i motivi del divieto

Numerose sono state, ovviamente, le proteste da parte dei tifosi del Napoli, privati della quinta trasferta stagionale a fronte delle prime 11 sfide fuori casa affrontate in Serie A. Un dato che pesa e non poco per gli azzurri, ma che è frutto delle alte tensioni che vivono ormai da anni fra napoletani e romani. Oltre alle possibilità di scontri con i tifosi della Lazio, non erano infatti da sottovalutare possibili agguati da parte dei supporter della Roma, con il CASMS intervenuto dunque alla radice, vietando la trasferta ai sostenitori del Napoli per evitare così lo scoppio di guerriglie urbane in città.

Da sottolineare, inoltre, che per Lazio-Napoli saranno completamente chiusi al pubblico anche la Curva Nord e i Distinti Nord Est e Ovest dello Stadio Olimpico, a causa di quanto accaduto nel derby di Roma vissuto in Coppa Italia. Si è ancora in attesa di ricorso, ma attualmente, per la sfida del 28 gennaio, l’impianto capitolino si prepara ad ospitare un big match con le proprie curve alquanto spoglie