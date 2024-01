Indagine De Laurentiis, avv. Fulgeri: “Non frodato il Fisco, spiegheremo ai pm”

Altro intervento da parte degli avvocati sul caso De Laurentiis. Dopo Grassani, ecco arrivare l’intervento di Fulgeri.

A scombussolare l’odierna giornata in casa Napoli, le ultime news circa Aurelio De Laurentiis. La Procura di Roma ha infatti chiuso quest’oggi il fascicolo inerente al presidente degli azzurri, indagato per falso in bilancio. Un accadimento che ha ovviamente portato numerosi dubbi all’ombra del Vesuvio, dove le prime speculazioni sono inevitabilmente giunte. A rassicurare però i vari supporter partenopei, le parole dell’avvocato della SSC Napoli Mattia Grassani, susseguite da quelle del legale di Aurelio De Laurentiis in persona, quale Fulgeri, intervenuto sul caso ai microfoni dell’ANSA.

Caso De Laurentiis, parla Fulgeri

Le dichiarazioni ad opera di Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, hanno alquanto rassicurato i tifosi azzurri, visto l’annuncio inerente a nessun rischio sportivo per la squadra. Sull’attenti, però, il presidente Aurelio De Laurentiis, che ora potrebbe ricevere sanzioni quali multe, deferimento o addirittura anni di galera. Di conseguenza, ecco arrivare le dichiarazioni di Fabio Fulgeri, legale del patron azzurro, raccolte dall’ANSA.

“Il falso in bilancio, nella propria ipotesi originaria, nasce per l’idea di frodare il fisco. Nel caso di De Laurentiis, questo non è accaduto, come dichiarato già dai magistrati di Napoli“, quanto detto nell’immediato dall’avvocato. “L’indagine resta in piedi, e vorrei ricordare che quello di oggi non è un rinvio a giudizio, bensì un avviso che le indagini sono state concluse. Ora possiamo prendere visione degli atti e cominciare a spiegare la nostra difesa davanti al PM“, l’aggiunta di Fulgeri.

Fulgeri su De Laurentiis, le parole

Dopo aver cercato di dipingere al massimo delle proprie possibilità la situazione inerente ad Aurelio De Laurentiis, Fulgeri ha inoltre annunciato le possibili tempistiche del lavoro dei legali. “Non sono ancora sicuro, ma credo che da settimana prossima potremmo leggere gli atti ed agire di conseguenza. Dovessi indicare un giorno direi giovedì“, le ulteriori dichiarazioni.

Quest’ultimo ha quindi concluso il proprio discorso dichiarando che il patron si recherà in Procura, per difendersi nonché per spiegare la natura dell’operazione. “Vedremo cosa la procura ci contesterà. Ripeto che non vi è necessità di individuare il dolo da profitto, quindi ci chiediamo quale sarebbero questi vantaggii ottenuti dal Napoli. Vantaggi che la stessa Procura federale ha già escluso in passato, vedremo. De Laurentiis in Procura? Si. Ha intenzione di difendersi e di spiegare la natura della trattativa “, le ultime parole rilasciate da Fulgeri all’ANSA.