Globe Soccer Award, Giuntoli trionfa grazie al Napoli: il premio

Arriva un nuovo trionfo per Cristiano Giuntoli, premiato in seguito all’ultima stagione passata in quel di Napoli. Le ultime.

Continuerà fino a lunedì 21 gennaio il soggiorno in Arabia Saudita ad opera del Napoli, che dopo aver sconfitto la Fiorentina in semifinale di Supercoppa si appresta ad affrontare in finale la vincente di Inter-Lazio. Gli uomini di Mazzarri potranno così aspettare e conoscere il proprio avversario, potendo contare su un giorno in più d’allenamento nonché su 24 ore in più di riposo. Nel frattempo, ecco giungere una nuova scia d’azzurro in terra araba (questa volta Emirati Arabi Uniti), dov’è da poco arrivato un nuovo trionfo individuale ad opera di Cristiano Giuntoli. Neanche a dirlo, il tutto è nato dalla splendida stagione vissuta a Napoli nel 2022/23, culminata poi con la vittoria dello Scudetto.

Globe Soccer Awards 2023, Giuntoli trionfa a Dubai

Sembrerebbe in grado di far divenire oro tutto ciò che luccica Cristiano Giuntoli che, dopo aver portato il Carpi dalla Serie D alla Serie A e dopo aver lavorato affinché il Napoli vincesse lo Scudetto, è ora riuscito a rendere nuovamente la Juventus una minaccia concreta per lo Scudetto. L’approdo in bianconero del Ds. toscano continua però a rammaricare i tanti tifosi azzurri, delusi da quanto accaduto la scorsa estate nonostante Meluso, con gli ultimi colpi del mercato invernale, abbia dimostrato di essere alquanto in gamba.

Nel frattempo, lo stesso Giuntoli è divenuto protagonista di un evento in grado di legarlo per l’ennesima volta al Napoli nonché alla sua avventura ai partenopei, stando a quanto annunciato da poche ore. In quel di Dubai, infatti, sono andati quest’oggi in scena i Globe Soccer Awards 2023, con i principali profili del mondo del calcio premiati per essersi distinti su tutti nel corso della stagione 22/23. Ebbene, lo stesso Cristiano Giuntoli si è visto conferire un importante riconoscimento negli Emirati Arabi Uniti, quale il premio di Miglior Direttore Sportivo del 2023.

Giuntoli, i colpi di mercato con il Napoli nel 22/23

Una scelta, questa, che cementifica la bravura e il talento del Ds. toscano, ma che soprattutto lega ancora una volta quest’ultimo all’azzurra casacca del Napoli. Il riconoscimento arriva infatti grazie agli acquisti dei vari Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Olivera, Osrtigard, Kim e Ndombelé in quel di giugno nonché di Gollini e Bereszysnki a gennaio. Tutti i profili appena citati si sono difatti resi fondamentali nel corso della cavalcata Scudetto nonché della splendida stagione vissuta dal Napoli nel 2022/23, in grado di fruttare numerosi premi individuali in manifestazioni del genere nonché un nuovo successo a Cristiano Giuntoli.