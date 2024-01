Fiorentina, Italiano recrimina dopo la sconfitta: analisi a sorpresa sul Napoli

Da una parte all’altra di Napoli-Fiorentina, con le dichiarazioni di Vincenzo Italiano sulla sfida appena persa contro gli azzurri.

Ci ha provato in maniera più che caparbia la Fiorentina di Vincenzo Italiano a strappare un pass per la finale di Supercoppa italiana, soccombendo però ai colpi del Napoli di Mazzarri. Tutt’altra sfida vista all’Al-Awwal Stadium di Riyadh rispetto a quella di campionato, in cui degli azzurri sulla difensiva sono riusciti a chiudere numerosi spazi ai toscani, ripartendo in contropiede e trovando così le reti dell’1, del 2 e del definitivo 3-0. A fine gara, fra i tanti tesserati azzurri, è quindi intervenuto anche l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, che ha provato a spiegare i motivi della sconfitta ai microfoni Mediaset.

Italiano dopo Napoli-Fiorentina, le parole

Non è riuscita a conquistare la terza finale su tre la Fiorentina di Vincenzo Italiano, cui avventura in Supercoppa italiana è finita dopo la singola partita contro il Napoli. Una sfida fatta di tanti episodi, nella quale la viola avrebbe potuto dire di più in caso di trasformazione dagli undici metri per Ikone ed analizzata così da mister Italiano ai microfoni Mediaset.

Sulla sconfitta:

“Abbiamo fatto bene per quasi tutto il match, poi il secondo gol ha chiuso la gara. In attacco, dopo che passi in svantaggio, bisognerebbe fare di più, ma neanche la doppia punta ci ha aiutato oggi. Peccato non aver segnato il rigore e per quel gol annullato, perché stavano crescendo. Nel secondo tempo il Napoli ci ha lasciato le chiavi della partita ma non abbiamo saputo sfruttare questo aspetto. E per questo sono deluso, perché avevamo le armi per far male agli azzurri”.

Sul rigore sbagliato:

“Ikone è uno che spesso si ferma a battere i rigori in allenamento, e il fatto di esserselo procurato gli ha dato fiducia per prendere il pallone. Gli altri rigoristi gliel’hanno concesso, perché consapevoli che non si può togliere la palla a un ragazzo che sa batterli bene e che ultimamente è in difficoltà. Quella dei rigori è una ‘maledizione’ che dobbiamo mettere a posto, perché tranne Nico gli altri ne stanno sbagliando molti, e questo aspetto ci penalizza”.

Infine, sul modulo scelto da Mazzari:

“Faccio i miei complimenti al Napoli per aver preparato la partita così, perché ci ha un po’ sorpreso. Questo però è un sistema di gioco che noi sappiamo affrontare, e quindi non ci sono scuse. Eravamo in partita, abbiamo sbagliato anche un rigore, però quando passano i minuti devi sbilanciarti. Penso che se la Fiorentina avesse giocato come il Napoli oggi finiva 7 o 8 a zero. Ci abbiamo provato e alla fine abbiamo commesso due errori che hanno chiuso la partita. Rinnovo i complimenti al Napoli”.

“Poteva finire 8-0”, l’analisi a sorpresa di Italiano

Dopo le parole dette ai microfoni di Mediaset, Italiano è intervenuto in un’analisi alquanto a sorpresa in conferenza stampa post-match. “Abbiamo tante lacune, ma non penso che giocare come i nostri avversari le faccia scomparire. Avessimo giocato come il Napoli, oggi sarebbe finita 7 o 8-0 per loro. Noi invece siamo stati incapaci di scardinare una squadra tutta chiusa in difesa“, quanto detto dal mister della viola.