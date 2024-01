Contatto Mario Rui-Ikoné: la moviola scatena il dibattito social, avete sentito?

L’episodio del rigore ha fatto discutere i tifosi sui social. La moviola dei quotidiani non lascia dubbi: la sentenza è netta.

A rompere gli indugi della semifinale di Supercoppa tra il Napoli di Walter Mazzarri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ci ha pensato il ‘Cholito’ Giovanni Simeone. Con la sua rete, l’attaccante argentino degli azzurri ha aperto le marcature, portando la squadra partenopea sul punteggio di 1-0. In seguito è poi arrivata la doppietta di Alessio Zerbin, che ha chiuso definitivamente i conti e facendo tirare un enorme sospiro di sollievo a Mazzarri e a tutti i tifosi.

Per quanto riguarda la direzione arbitrale, a finire nei radar è stato il contatto in area di rigore tra Mario Rui e Ikone, avvenuto nel rush finale della prima frazione di gioco. Il terzino portoghese, dopo essere stato ingannato da una serie di finte, sembra atterrare l’attaccante della Fiorentina nell’area azzurra. Per il direttore di gara Federico La Penna i dubbi sono stati pochi, con una conclusione chiara che si è trasformata in un calcio di rigore per la Viola. Tuttavia, dopo i diversi frame, per molti sembra che quella di Ikone sia stata una simulazione. Con l’ausilio delle immagini, si vede che Mario Rui tira la gamba pur di evitare di andare a contatto con il calciatore viola. La Penna ha preferito assegnare la massima punizione, evitando di andare al Var. Rigore che poi Ikone ha sbagliato clamorosamente, spedendo la sfera alta sopra la traversa.

Moviola Napoli-Fiorentina: cosa dicono i quotidiani

L’episodio sfociato nel primo tempo tra Mario Rui e Ikone, ha suscitato diversi dibattiti, in particolar modo sui social media. A fare chiarezza sulla situazione è stata la moviola dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Questa la ricostruzione del quotidiano a tal riguardo:

“Mario Rui viene saltato e ritrae la gamba destra che astutamente Ikoné cerca e trova. Contatto esistente, anche precedentemente col piede (lieve): il Var asseconda tutto. Corretto il giallo a Biraghi (da diffidato salterà la prossima in A), regolari i due gol di Zerbin (rientrato in campo con l’ok del IV° uomo)”.

Secondo il quotidiano, nessun dubbio circa un episodio che ha rischiato di compromettere la serata per gli azzurri, ma l’eroe dell’errore dello stesso Ikone e la doppietta di Alessio Zerbin hanno regalato una notte da incorniciare per i campioni d’iItalia in carica.