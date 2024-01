Zerbin: “Io sono sempre pronto”, poi fa chiarezza sulle condizioni

Interviene anche Alessio Zerbin nel post-partita di Napoli-Fiorentina, decisa proprio da una sua doppietta nel finale.

Mentre tutti aspettavano le fiammate di Kvaratskhelia, Politano o Simeone (in parte avvenuta), ecco apparire a tabellino l’uomo che non ti aspetti. Alessio Zerbin, subentrato a partita in corso dopo l’infortunio di Mazzocchi, ha infatti deciso la sfida fra Napoli e Fiorentina con una grande doppietta, arrivata dopo un’incredibile serie di eventi. Nel frattempo, arrivano quindi le parole sull’accaduto da parte dell’ex Frosinone, intervenuto dopo il match ai microfoni Mediaset.

Napoli-Fiorentina, le parole di Zerbin dopo la doppietta

Croce e delizia per Alessio Zerbin, entrato come sostituto dell’acciaccato Mazzocchi e divenuto poi il Man of the Match dell’incontro con la Fiorentina. L’esterno ha infatti siglato la rete del 2-0 poco dopo il suo ingresso in campo, sbattendo però violentemente la nuca contro il palo, svenendo all’apparenza, e destando non poche preoccupazioni in campo. Nulla di grave, però, per il calciatore, ripresosi alla grande e in grado di siglare il 3-0 pochi secondi dopo aver ricevuto l’ok per rientrare sul terreno di gioco.

“Cerco sempre di farmi trovare pronto, perché quando si ha poco minutaggio bisogna sempre essere sull’attenti per farsi notare. Sono molto contento per le mie prime due reti con il Napoli. Per me è stata un’emozione fortissima e inattesa, ma siamo solo a metà dell’opera“, il commento post-partita di Zerbin, intervenuto ai microfoni di Mediaset anche sul duro scontro avuto con il palo.

“Avevo preso una bella botta, ma forse mi ha dato anche una bella svegliata. Quando sei lì non pensi ad altro e calci in porta, ho sperato che entrasse e così è stato“, le dichiarazioni conclusive dell’azzurro sulla rete del 3-0.