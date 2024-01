Simeone: “Abbiamo fatto una grande partita”, poi commenta lo scarso minutaggio

Vince e convince il Napoli contro la Fiorentina, battuta 3-0 grazie alle reti di Simeone e Zerbin. Le parole nel post-partita.

In quel di Riyadh, il Napoli di Walter Mazzarri strappa il primo pass verso la finale di Supercoppa italiana, battendo per 3-0 la Fiorentina di Italiano. Sfatato il tabù viola, schiantata dalla rete di Simeone nel primo tempo nonché da una super doppietta di Zerbin in pochi minuti, arrivata sul finale del match. Si attende dunque in casa partenopea la seconda finalista, da decidere dopo Inter-Lazio, ma nel frattempo di ascoltano le parole a caldo proprio di Sineone, intervistato negli studi Mediaset.

Simeone, le parole dopo Napoli-Fiorentina

Arrivano sin da subito i commenti a caldo post Napoli-Fiorentina, che ha visto gli azzurri trionfare 3-0 ed assicurarsi l’accesso alla finale di Supercoppa italiana. Negli studi Mediaset è stato infatti ascoltato proprio Giovanni Simeone, intervenuto così a pochi minuti dal fischio finale dell’incontro nonché dopo la rete siglata.

“La vittoria è un bel segnale. Abbiamo fatto una grande partita, di sofferenza e di ripartenza. La Fiorentina ha giocato bene ma noi siamo stati bravi a chiudere gli spazi“, quanto detto dall’argentino, prima di intervenire sul discorso del morale. “Oltre al discorso tattico ci siamo noi in campo. Oggi abbiamo dimostrato che il gruppo è forte e che l’anima del Napoli è forte. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha poi continuato il Cholito.

“Cerco sempre di far vedere ai miei compagni che non bisogna mollare mai, neanche quando non c’è minutaggio. Sono pronto per dargli un esempio e per farmi trovare sempre pronto anche per loro“, la conclusione di Simeone, apparso molto soddisfatto dalla prestazione odierna.