Napoli-Fiorentina, quello che succede allo stadio è da non credere: i social sono scatenati

Ha del clamoroso quanto avvenuto sul terreno di gioco di Riyadh. Social scatenati nel corso di Napoli-Fiorentina.

Tante emozioni sul campo di Riyadh nel corso di Napoli-Fiorentina, che ha fin qui regalato numerose azioni da gol. Attualmente, è Simeone ad aver sbloccato il punteggio portando in vantaggio gli azzurri. La viola non si è fatta però attendere, trovando la rete dell’1-1 con Beltran seppur in fuorigioco e sbagliando poi un rigore con Ikone. Una bella gara si appresta però ad essere condotta in uno scenario totalmente surreale, con quanto accaduto fin qui sul terreno di gioco che ha fatto scatenare i social. I commenti sono, ovviamente, totalmente negativi.

Napoli-Fiorentina, stadio vuoto in quel di Riyadh

Attesa dai tifosi di Napoli e Fiorentina, la prima semifinale di Supercoppa italiana non ha di certo riscontrato un successo simile in quel di Riyadh. Nell’impianto arabo dell’Al-Awwal Stadium infatti, parecchi sediolini figurano spogli, con la maggior parte dei tifosi assembrata sulle due tribune laterali dello stadio.V uote e spoglie le due curve, che soffrono senz’altro la decisione degli ultras delle due compagini di disertare la trasferta continentale.

Pochi tifosi e poche voci dagli spalti, dunque, nel primo tempo di Napoli-Fiorentina, che hanno fatto così imbestialire i tifosi sui social. La polemica, neanche a dirlo, verte infatti inesorabilmente sull’assenza di tifo allo stadio a causa dello svolgimento della Supercoppa in Arabia. Una decisione ormai consueta da anni, ma sempre rigettata dagli Ultras nonché dal tifoso italiano più nostalgico, che senz’altro preferirebbe lo svolgimento della competizione in un qualsivoglia stadio italiano. Altre polemiche sono dunque nate in seguito alla Supercoppa di Spagna giocata proprio all’Al-Awwal Stadium la scorsa settimana, che riuscì a far registrare ben 3 sold-out.

Questo, chiaramente a causa della presenza di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid sul terreno di gioco, che chiaramente godono di maggiore blasone europeo rispetto a Napoli e Fiorentina. Ciò nonostante, la Supercoppa italiana sembrerebbe aver posto le proprie basi in Arabia, stando a quanto detto anche dal presidente De Servo in panchina.

Ciò non toglie che i tifosi sui social hanno palesato tutta la loro rabbia, nel vedere uno stadio difatti vuoto e con un clima che senza dubbio non è degno di una cornice così importante per la Serie A.