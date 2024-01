Gollini applaude Mazzarri e ‘avvisa’ Meret: il suo commento è imperdibile

Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, Pierluigi Gollini, ha analizzato la prestazione della squadra.

È il Napoli la prima finalista della Supercoppa Italiana. Con carattere e grande solidità, gli azzurri di mister Walter Mazzarri hanno mandato al tappeto la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I partenopei hanno messo le mani sulla vittoria e sul conseguente pass per l’atto conclusivo della coppa battendo la Viola con il punteggio di 3-0, firmato dalle reti di Simeone e Zerbin (doppietta).

Gollini analizza la vittoria nel post gara

Al termine della gara, il primo a commentare la vittoria degli azzurri è stato Pierluigi Gollini. Il portiere si è mostrato più che soddisfatto ai microfoni di SportMediaset nel definire la prestazione della sua squadra.

Pierluigi Gollini ha dichiarato: “Mi è piaciuto come ha difeso la squadra, siamo stati molto solidi. È chiaro che abbiamo concesso più palleggio alla Fiorentina, ma il mister l’ha preparata in questo modo, molto bene. L’importante è che siamo riusciti a interpretare questo modulo nel migliore dei modi. Abbiamo difeso e l’abbiamo fatto bene”.

Gollini ha poi continuato: “Dualismo con Meret? Ci sta, nelle società di un certo calibro è normale avere due portieri forti. Bisogna mostrarsi sempre professionisti e pronti a dare il massimo quando si viene chiamati in causa. Qua sono felice, mi trovo bene a vestire questa maglia. È chiaro che giocare di più sarebbe gratificante, sono consapevole delle mie qualità. Mi piacerebbe giocare di più, ma allo stesso tempo sono contento di essere in un club come il Napoli”.