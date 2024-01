Ancora problemi per Mazzarri: due azzurri costretti a uscire per problemi fisici

Ancora guai in casa Napoli, dove ancora una volta ci si trova a controbattere con gli infortuni. Sostituiti gli azzurri.

Non si placano i problemi fisici in casa Napoli, raggiunto dai problemi e dalle negatività nonostante il momentaneo 3-0 contro la Fiorentina. Da qualche minuto però, l’assedio viola aveva caratterizzato le fasi del match, portando l’azzurro ad alzare bandiera bianca dopo i problemi già accusati. Poco dopo, fuori anche un altro calciatore per i partenopei

Napoli-Fiorentina, problemi per Cajuste e Mazzocchi

Ha forzato la mano Jens Cajuste per essere presenta nel match e per non far patire ulteriormente le assenze al Napoli contro la Fiorentina. Lo svedese non ha però mai svolto, dalla scorsa sfida contro la Salernitana, sedute d’allenamento completamente in gruppo, dividendole in lavoro con i compagni e lavoro personalizzato.

Un dato che si è dunque fatto inesorabilmente sentire, con Cajuste che ha alzato bandiera bianca dopo 75 minuti di gioco. Ancora problemi al flessore per lui, sostituito da Gianluca Gaetano e che preoccupa ora inesorabilmente il Napoli nonché lo staff di Walter Mazzarri. Pochi minuti dopo, fuori anche Pasquale Mazzocchi, cui sfortuna continua dopo il rosso di Torino.

Per fortuna degli azzurri, l’ex Salernitana è apparso solo affaticato, lasciando il campo ad Alessio Zerbin che di lì a poco ha messo in ghiaccio il match con una grande doppietta in pochi minuti.