Supercoppa Italiana, tanti milioni in palio: quanto può guadagnare il Napoli

Il Napoli si trova a Riyad per disputare la Supercoppa Italiana: i possibili guadagni per gli azzurri con la trasferta in Arabia Saudita.

Il campionato del Napoli è stato messo momentaneamente in stand by. Gli azzurri, infatti, sono volati in Arabia Saudita in compagni di Inter, Lazio e Fiorentina per giocare la Supercoppa Italiana. Un trofeo prestigioso se si pensa che ci si arriva grazie alla vittoria dello Scudetto o della Coppa Italia. Da quest’anno, grazie al nuovo format delle Final Four, parteciperanno anche la finalista di Coppa Italia e la seconda classificata dello scorso campionato.

Dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana, la Supercoppa può essere fondamentale nella stagione del Napoli. Una vittoria, o comunque una buona prestazione, possono riportare entusiasmo e sicurezza negli azzurri in vista di una seconda parte di stagione impegnativa. Gli azzurri, al momento ottavi in classifica, dovranno risalire la china per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e proprio in Europa dovranno giocare gli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi.

Supercoppa Italiana: quanto guadagnerà il Napoli?

L’attenzione degli azzurri, però, al momento è tutta sulla Supercoppa Italiana. La trasferta in Arabia Saudita, infatti, potrebbe far fruttare diversi milioni di euro che entreranno nelle casse della società.

La posta in palio è molto elevata. Sono ben 16,2 i milioni di euro che le quattro squadre partecipanti alla Supercoppa dovranno spartirsi.

Le due squadre che saranno eliminate in semifinale intascheranno 1,6 milioni di euro ciascuna. I ricavi in caso di finale, invece, crescono a dismisura. In caso di sconfitta in finale, gli azzurri prenderebbero ben 5 milioni di euro come premio. La vincitrice del torneo, invece, tornerà a casa con addirittura 8 milioni di euro.

Cifre importanti per il Napoli che potranno essere utilizzate subito per migliorare la rosa nel corso di questo mercato di gennaio.

Oltre alla spinta emotiva che può dare la vittoria della Supercoppa, quindi, c’è anche un importante aspetto economico da non sottovalutare. La possibile vittoria della competizione potrebbe aiutare Aurelio De Laurentiis a chiudere qualche colpo di mercato che ancora non ha trovato la giusta definizione.

Il patron azzurro, infatti, ha promesso altri due colpi in entrata dopo gli arrivi di Junior Traoré dal Bournemouth e di Cyril Ngonge dall’Hellas Verona. L’auspicio e che i rinforzi che arriveranno saranno all’altezza della squadra campione d’Italia e che aiutino Walter Mazzarri a trovare la qualificazione alla prossima Champions League.