Supercoppa in Arabia, contestazione da parte delle Curve del Maradona: striscione durissimo

Domani sera il Napoli farà il suo debutto in Supercoppa Italiana, ma arriva la protesta degli Ultras azzurri: il duro comunicato.

Sarà una settimana particolare per il Napoli. Gli azzurri sono volati in Arabia Saudita per giocare le Final Four di Supercoppa Italiana. Quest’anno la competizione ha visto cambiamenti radicali. Addio alla gara singola tra la vincitrice dello scorso scudetto e della scorsa Coppa Italia. In Arabia, infatti, ci sono anche la seconda classficata della passata stagione e la finalista di Coppa Italia sconfitta a Roma lo scorso maggio.

Le quattro squadre che si contenderanno il trofeo, dunque, sono il Napoli, l’Inter, la Lazio e la Fiorentina. Domani sera il Napoli farà il suo debutto affrontando proprio la viola che nella scorsa stagione è stata sconfitta in finale di Coppa Italia dall’Inter di Simone Inzaghi.

Supercoppa Italiana: c’è la protesta degli Ultras

Il Napoli è volato in Arabia Saudita di portare a casa il trofeo nonostante le numerose difficoltà incontrate in questa stagione. Gli azzurri, come affermato dallo stesso Giovanni Di Lorenzo, credono di poter fare un buon percorso che gli consentirebbe di svoltare mentalmente anche in campionato.

Mentre gli azzurri si trovano in Arabia Saudita, però, è arrivata la protesta da parte degli Ultras azzurri.

I tifosi non riconoscono il valore di una competizione che si è venduta in Arabia Saudita solo per guadagnare qualche milione in più e non ha messo al centro del progetto i tifosi che sono il vero motore del calcio. Il tifo organizzato partenopeo ha esposto questa mattina uno striscione all’esterno dello Stadio Maradona e ha poi diramato un duro comunicato.

Di seguito quanto evidenziato:

In riferimento alla “cammellata con trofeo” organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata “Supercoppa Italiana di Riyadh”, che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene, la difende. Ormai è chiaro a tutti che l’andazzo è questo e non troviamo il senso di chiamarla ancora “SUPERCOPPA ITALIANA” quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Nell’ etimologia della parola RISPETTO c’è scritto: “Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli”. E per il significato di questa parola, che continuate a mettere sulle maglie e in ogni stadio ma della quale non conoscete il significato, che avrete sempre il nostro disprezzo! Odio eterno al calcio moderno! Buona cammellata!!!

Lo striscione, invece, recita:

“La nostra passione ogni oltre meta, ma in Arabia Saudita… la coppa della moneta!”

Di seguito lo striscione esposto all’esterno dello Stadio Maradona:

🔵 NAPOLI Dissenso della Curva A e della Curva B del #Napoli per la #SupercoppaItaliana che si giocherà in Arabia Saudita. Ovviamente i gruppi organizzati non saranno presenti in terra asiatica. pic.twitter.com/GL9SRtwpcy — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) January 17, 2024

La protesta dei tifosi azzurri fa da eco alle parole di Aurelio De Laurentiis che nel corso degli ultimi mesi ha mostrato tutto il suo dissenso per questa Supercoppa Italiana giocata in un paese che viola i diritti umani.

Il patron azzurro, infatti, aveva addirittura pensato di disertare la competizione e con lui anche la Fiorentina. Tutto, invece, procederà regolarmente, ma i tifosi del Napoli hanno già fatto capire come la pensano.