Rrahmani svela il suo idolo da bambino: ruolo inaspettato

Alla vigilia del debutto in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina Amir Rrahmani ha svelato il suo idolo da bambino.

Il Napoli è attualmente in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri si stanno preparando al meglio per provare a portare a casa il primo trofeo della stagione. Dato l’andamento dell’attuale campionato, la favorita per la vittoria finale è certamente l’Inter di Simone Inzaghi, ma gli azzurri sembrano convinti di poter dire la loro.

I partenopei, infatti, arrivano alla Supercoppa da campioni d’Italia in carica e se riusciranno a ritrovare un po’ di brillantezza hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Anche contro l’Inter, in campionato, non hanno disputato una brutta partita. Nel primo tempo hanno dominato, per poi crollare nella seconda frazione anche dopo diverse decisioni arbitrali molto discutibili.

Rrahmani: “Vi svelo il mio idolo”

Il debutto del Napoli sarà domani sera alle ore 20 contro la Fiorentina. La competizione sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset e, in particolare, Napoli-Fiorentina sarà in onda su Italia 1.

Alla vigilia del match, Amir Rrahmani ha risposto ad alcune domande direttamente sul profilo Instagram ufficiale della Serie A.

Il numero 13 azzurro, ha svelato che musica ascolta prima dei big match e chi fosse il suo idolo da bambino. Il difensore kosovaro ha sorpreso tutti.

Di seguito quanto evidenziato:

Quale canzone ascolti prima dei big match?

“Ascolto tante canzoni perchè amo la musica, ma se devo sceglierne uno ti direi Travis Scott”. Chi era il tuo idolo da bambino?

“Era Thierry Henry”. Quali sport segui oltre il calcio?

“Mi piace molto lo sport, seguo molto il basket, il tennis e la Formula 1”.

Nel corso della scorsa stagione, poi, Amir Rrahmani era stato immortalato nel paddock di Formula 1 per assistere direttamente dal box Ferrari al Gran Premio d’Austria.

L’attenzione di Rrahmani, ora, è ovviamente rivolta interamente solo al calcio e al suo Napoli. Dopo il gol vittoria contro la Salernitana è sicuramente galvanizzato dopo una prima parte di stagione deludente.

L’obiettivo è portare a casa la Supercoppa per provare a ripartire al meglio anche in campionato.

Così come Rrahmani, anche Walter Mazzarri è molto concentrato. Il tecnico ha così l’opportunità di chiudere un cerchio dopo che nel 2012 la Supercoppa Italiana gli fu “scippata” a Pechino in quella discussa partita contro la Juventus che ha visto il Napoli crollare ai supplementari dopo le espulsioni di Goran Pandev e Camilo Zuniga.