Ritorna al Napoli, Mazzarri può esultare: rieccolo dopo dieci anni

Arrivano ottime notizie per Walter Mazzarri: il tecnico del Napoli accoglie un piacevole ritorno dopo dieci anni.

Prosegue l’avventura del Napoli in Arabia Saudita. Gli azzurri sono arrivati in terra Araba da campioni d’Italia in carica per disputare la Supercoppa Italiana. Nonostante le tantissime difficoltà incontrate in questa stagione, gli azzurri vogliono assolutamente vincere il torneo per sollevare un altro trofeo dopo lo scudetto nella passata stagione.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è fatto portavoce del pensiero della squadra nel post partita di Napoli-Salernitana. Il capitano crede che in un torneo di questo tipo, ovvero con due partite secche, i valori in campo si azzerino rispetto al campionato e tutto può succedere. Se la vittoria in extremis contro la Salernitana ha riacceso qualcosa negli azzurri, allora il Napoli può davvero puntare a fare bene.

Gioia per Walter Mazzarri: c’è la notizia su uno straordinario ritorno

La vittoria contro la Salernitana ha permesso agli azzurri di arrivare alla Supercoppa con una discreta tranquillità. La classifica non sorride ancora ai campioni d’Italia, ma il Napoli si ritrova a soli tre punti dal quarto posto occupato proprio dalla Fiorentina che gli azzurri affronteranno domani.

Le belle notizie, però, per Walter Mazzarri non sono ancora finite.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Walter Mazzarri sia pronto ad accogliere nel suo staff uno straordinario ritorno.

Si tratta di Claudio Nitti, oggi collaboratore tecnico di Mazzarri, ma che una volta era l’osservatore personale del tecnico toscano. Nitti, poi, ha seguito Mazzarri anche nelle sue esperienze a Torino e a Cagliari, sempre in qualità di collaboratore tecnico.

Un’ottima notizia per Mazzarri, che ritrova uno dei suoi uomini di fiducia in attesa di un mercato che promette ancora colpi in entrata.

Come dichiarato dallo stesso De Laurentiis, infatti, il Napoli punta ad altri due acquisti in questa sessione di mercato dopo l’arrivo di Traoré, che ha svolto le visite mediche ieri, e di Cyril Ngonge, che invece sarà a Villa Stuart nella giornata di oggi.

Una maggiore serenità e qualche colpo importante dal mercato possono essere fondamentali per rimettere la stagione sui binari giusti e spingere il Napoli verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli, infatti, non può assolutamente fallire l’obiettivo del quarto posto se vuole garantirsi un futuro da grande nella prossima stagione soprattutto a livello economico.