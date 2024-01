Popovic sempre più vicino al Napoli, battuta la concorrenza del Bayern Monaco: sapete perché?

Matija Popovic si sta avvicinando a grossi passi al Napoli, perché De Laurentiis sta riuscendo a battere la concorrenza del Bayern Monaco.

Campionato in pausa per il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri, dopo il successo in extremis colto contro la Salernitana, mettono infatti in stand-by la Serie A e la rincorsa alla zona Champions League, per concentrarsi sulla Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita. Contestualmente, però, la società è attentissima alle dinamiche di calciomercato, per provare a rafforzare il Napoli immediatamente, ma anche pensando al futuro.

Gli uomini mercato del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, stanno insistendo per chiudere l’acquisto di Matija Popovic, attaccante classe 2006 alto ben 193 centimetri e ambito da diverse squadre. Il talento serbo si è svincolato da poco dopo l’esperienza al Partizan Belgrado e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Viene indicato dagli esperti di scout come un calciatore dall’indiscusso talento, tecnicamente bravissimo nonostante la struttura fisica imponente.

Ultime mercato Napoli, perché Popovic preferisce gli azzurri al Bayern Monaco

Ebbene, secondo quanto riferito al TG Sport dal giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, il Napoli avrebbe realmente battuto la concorrenza del Bayern Monaco per assicurarsi il promettente attaccante serbo. Il motivo per il quale gli azzurri sembrerebbero in vantaggio rispetto ai bavaresi è prettamente economico. Il Bayern pare sia ancora lontano dalle richieste per le commissioni richieste dagli agenti di Popovic. Molto più vicini in tal senso gli azzurri, che pare abbiano soddisfatto l’entourage del giocatore. Il ragazzo sarebbe ovviamente affascinato dall’ipotesi di poter crescere nel settore giovanile del Bayern Monaco, ma in Italia gli verrebbe offerta la possibilità di misurarsi già con il calcio che conta.

Sì, perché Popovic potrà immediatamente giocare in Serie A. Il Napoli non ha posti liberi per giocatori extracomunitari, ciò vuol dire che i partenopei non possono materialmente procedere con il tesseramento del calciatore in questa stagione, ma dovranno aspettare la prossima. Tuttavia Popovic sarà comunque acquistato dal Frosinone – dove potrà giocare e misurarsi con il campionato di Serie A – che poi, a sua volta, si impegnerà a cedere il serbo al Napoli nella prossima annata. Una sinergia che potrebbe permettere di portare in Italia uno dei maggiori talenti del calcio europeo.

Sempre con il Frosinone, il Napoli si è impegnato a concedere il prestito di Alessio Zerbin. L’attaccante classe ’99 si trasferirà in Ciociaria fino a giugno 2024. Anche lui, così, avrà l’occasione di giocare con maggiore continuità in Serie A.