Napoli alla ricerca di un difensore, arriva l’offerta per il centrale: 25 milioni più Ostigard

Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore. Pronto un nuovo assalto: 25 milioni di euro più il cartellino di Ostigard.

Il calciomercato del Napoli sta entrando sempre più nel vivo. Nella giornata di oggi, infatti, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto di Junior Traorè dal Bournemouth. L’ex Empoli e Sassuolo arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Sono giornate intense a Villa Stuart. Ieri è stato proprio Junior Traoré a svolgere le visite mediche. Oggi, invece, sarà il turno di Cyril Ngonge, esterno che arriva dall’Hellas Verona per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Un altro affare importante per il Napoli che sta provando a ripartire dopo gli errori commessi in estate.

Calciomercato Napoli: nuovo assalto per il difensore

Aurelio De Laurentiis, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il patron azzurro sa che per raggiungere l’obiettivo quarto posto c’è bisogno di un repentino cambio di marcia. Il presidente, poi, è conscio che in caso di qualificazione in Champions League i ricavi andranno a ripagare gli investimenti fatti e per questo sta provando a costruire una grande squadra in questa sessione di mercato.

Il patron azzurro ha promesso, infatti, altri due acquisti. Uno di questi dovrà essere necessariamente in difesa per sopperire definitivamente all’addio di Kim MinJae e all’infortunio di Natan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che De Laurentiis abbia individuato il profilo adatto.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che solo pochi giorni fa ha siglato la rete del definitivo 3-0 proprio contro il Napoli.

Sul difensore della Nazionale ci sono anche il Milan e il Bayern Monaco, ma De Laurentiis sta provando a strapparlo subito all’amico Urbano Cairo. Il patron del Napoli, infatti, ha messo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Leo Ostigard.

Al momento, però, Buongiorno non sarebbe convintissimo della destinazione. In estata ha già rifiutato l’Atalanta, ma nelle ultime ore avrebbe aperto al Milan. La trattativa con i rossoneri, però, appare più complicata.

Secondo quanto si legge su Calciomercato.com, con ogni probabilità il trasferimento di Buongiorno sarà rimandato a giugno. Urbano Cairo, infatti, non ha alcuna necessità di vendere e il difensore della Nazionale, che ha stregato anche l’ex Napoli Luciano Spalletti, è contento sotto la Mole.

Il Napoli, nel frattempo, continua a monitorare le altre piste che portano a Nehuen Perez dell’Udinese e a Arthur Theate, oggi al Rennes ma con un passato al Bologna.