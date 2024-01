Mercato Napoli, altro affare in chiusura: può firmare nelle prossime ore

Il Napoli è scatenato sul mercato: gli azzurri sono pronti a chiudere l’acquisto e la firma può arrivare già nelle prossime ore.

L’attenzione del Napoli è tutta rivolta alla Supercoppa Italiana che si terrà in Arabia Saudita. Gli azzurri sono arrivati per primi in terra araba e domani faranno il proprio debutto contro la Fiorentina. Il Napoli proverà a vincere una coppa che può dare morale alla squadra in vista della seconda parte di stagione che vede gli azzurri impegnati in una dura risalita in classifica. Il Napoli, infatti, si trova all’ottavo posto in Serie A, ma a soli tre punti dalla zona Champions League.

Napoli scatenato: altro colpo in chiusura

Aurelio De Laurentiis, nel post partita di Napoli – Monza aveva promesso un mercato invernale importante per provare a svoltare la stagione. Gli azzurri, dopo alcune settimane di appannamento, stanno finalmente accelerando per chiudere le trattative più importanti.

Nella giornata di ieri Junior Traoré ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart e oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Oggi, invece, a Villa Stuart dovrebbe arrivare Cyril Ngonge dall’Hellas Verona per circa 20 milioni di euro.

Il patron azzurro, però, ha affermato che ci saranno altri due acquisti in questa sessione di mercato. Il primo potrebbe essere già in chiusura.

Il Napoli ha messo nel mirino da tempo Matija Popovic, classe 2006 del Partizan Belgrado. Popovic è stato vicinissimo al Milan, ma l’affare è saltato per le elevate commissioni richieste dagli agenti. Sul classe 2006, dunque, sono piombati Napoli, Juventus e Bayern Monaco.

I bavaresi sembravano in vantaggio per Popovic, ma stando a quanto riportato da Florian Plettenberg, noto giornalista tedesco, pare che ci sia stato il sorpasso del Napoli nelle ultime ore. Plettenberg afferma che l’ufficialità può arrivare già nelle prossime ore.

Gli azzurri, poi, lo girerebbero subito in prestito al Frosinone in quanto sono tutti occupati gli slot per gli extracomunitari.

Il Napoli, qualora riuscisse a portare a casa il giovane talento del Partizan Belgrado, concluderebbe un grandissimo colpo che dimostrerebbe anche la grandezza internazionale raggiunta dal club negli ultimi anni e riuscendo a battere anche la concorrenza di uno dei colossi del calcio mondiale come il Bayern Monaco.

Popovic è un grandissimo colpo in prospettiva. Nell’ultima stagione nel campionato giovanile serbo ha disputato 24 partite mettendo a segno 20 reti e collezionando anche 5 assist. Battere la concorrenza del Bayern Monaco sarebbe fondamentale per assicurarsi uno dei migliori prospetti del panorama calcistico internazionale.